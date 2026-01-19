Szijjártó Péter: Maradjunk migránsmentes ország!

A brüsszeli politikusoknak az illegális migrációval kapcsolatos hozzáállásáról mondta el véleményét Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi médiában.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Fotó: AFP

„2014 szeptembere óta ülök egy asztal körül az európai külügyminiszterekkel, azóta hallgatom, hogy a migráció jó, a migráció az érdekeinket szolgálja és a migránsokat be kell engedni” – írta a tárcavezető.

„2015 óta folyamatosan nemet mondunk Brüsszelnek, ők pedig folyamatosan nyomják, hogy be kell engedni a migránsokat” – emlékeztetett.

Nem törődnek a következményekkel pedig azok elég látványosak, elég csak végig sétálni egy-két nyugat-európai nagyváros utcáin

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter.

„Ha mi maradunk kormányon Magyarország továbbra is migránsmentes ország lesz. Ha nem, akkor pedig jön az, ami a Tisza Párt képviselőinek migrációs kérdésekben leadott szavazataiból következik” – mutatott rá.

Maradjunk a magyar úton, maradjunk migránsmentes ország!

– zárta bejegyzését a külgazdasági és külügyminiszter.