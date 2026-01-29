Szijjártó Péter: Nem megy a magyarok pénze Ukrajnába

Szijjártó Péter arról számolt be az európai uniós külügyi tanács ülése előtt, hogy a háborús fanatizmus olyan mértékben uralkodott el Brüsszelben, és a józan ész oly mértékben hagyta el Brüsszelt, hogy most a tagállamok túlnyomó többsége kritika nélkül, örömmel fogadja, hogy Ukrajna újabb és újabb pénzügyi követelésekkel áll elő.

Szijjártó Péter (Fotó: MTI)

Tehát én nem igazán bízom abban, hogy az eddiginél bővebb körrel számolhatunk akkor, amikor az esztelen pénzügyi javaslatokkal kell szembemenni. A múltkor az újabb ukrán hadikölcsön kapcsán a csehek, a szlovákok és a magyarok maradtak ki ennek a finanszírozásából, mi tettük világossá, hogy nem engedjük, hogy a mi polgáraink pénzét oda elvigyék. És én nem számítok ennél bővebb körre most sem

– mondta.

Olyan szinten uralkodott el a háborús fanatizmus, olyan szinten akarja az Európai Unió továbbvinni, sőt eszkalálni a háborút, hogy nem sajnálnak rá egyetlen eurót sem, sok milliárd eurót meg pláne nem. És most már tagállamok döntő többsége és maga Brüsszel is, az Európai Bizottság is azt egy természetes dolognak veszi, hogy az európai emberek pénzét adják oda Ukrajnának

– tette hozzá.

Majd leszögezte, hogy ezúttal is nyilván erős nyomás fog rá nehezedni, de abban mindenki biztos lehet, hogy ellen fog ennek állni, és nem fogja engedni, hogy a magyar emberek pénzét bármilyen formában, bármilyen összegben elvigyék Ukrajnába.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy az ukrán vezetés láthatólag Brüsszel támogatásával úgy döntött, hogy durván és nyíltan beavatkoznak a magyarországi választásba a Tisza Párt győzelme érdekében.

Mert ha a Tisza Párt nyer, akkor Brüsszel és Kijev akarata szerint történnének a dolgok Budapesten. Mi viszont ezt nem fogjuk engedni. Világossá tettük az ukránok számára, hogy felkészültünk a beavatkozási kísérletekre, ők meg készüljenek fel arra, hogy mi ezeket a kísérleteket meg fogjuk akadályozni

– húzta alá.

Mi nem fogadjuk azt el, hogy bárki Magyarország szuverenitását elvegye, vagy akár csak korlátozza, és Magyarország szuverenitásának kritikus eleme, hogy Magyarország jövőjéről csak és kizárólag a magyar emberek mondhatnak véleményt. Ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania

– folytatta.