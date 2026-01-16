Szijjártó Péter üzent az EU-s nagykövetnek: ezt nem teszik zsebre

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter az EU-tagállamok magyarországi nagyköveteivel folytatott megbeszélését megelőzően kiemelte, hogy „nyilvánvalóan Brüsszelben is nagy a készülődés a magyarországi választásra”.

Szijjártó Péter egyértelművé tette, meddig terjed az EU-s nagykövetek mozgástere Fotó: MTI

„Brüsszel azt akarja, hogy egy nekik igent mondó, a háborúra, a migrációra és a genderre igent mondó kormány kerüljön hatalomba Budapesten. Mi nemet mondunk Brüsszelnek, nemet mondtunk az elmúlt években a háborúra, a migrációra és a genderre” – emlékeztetett.

Nyilvánvalóan ezért most Brüsszel mindent megpróbál megtenni annak érdekében, hogy egy Brüsszel-párti, Brüsszelnek igen fontos kormány jöjjön létre

– vélekedett. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy mivel komoly beavatkozásokra lehet számítani, összehívta valamennyi Magyarországra akkreditált európai uniós nagykövetet, akiknek világossá teszi, hogy az EU-s nagyköveteknek mi a dolga és mi nem. „Egy nálunk szolgáló nagykövetnek semmiképp sem dolga az, hogy beleszóljon a magyar választásokba. Nem fogunk elfogadni semmifajta bírálatot, kommentárt a magyar választások kapcsán” – szögezte le.

Látszik, hogy a Tisza Párt várható veresége miatt elkezdődött a választási rendszerbe vetett hit erodálása, elkezdtek már most manipulációról beszélni, a választási rendszerünket akarják hitelteleníteni, azt kritizálják

– folytatta. „Ezt nem fogadjuk el. Mi sem szoktuk kritizálni más országok választási rendszereit, ezért elvárjuk, hogy a miénket is tiszteletben tartsák” – tette hozzá. A miniszter kifejtette: „Világossá fogom tenni a nagyköveteknek, hogy ha a következő időszakban belebeszélnek, beleokoskodnak, belekommentelnek, belekritizálnak a magyar választási folyamatba, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk lesz a jövőben Budapesten a munkájuk elvégzése során. Az biztos, hogy az államigazgatás egyetlen vezetőivel sem fognak tudni találkozni, és osztályvezető-helyettesi szint fölé nem fognak jutni.”

Elvárjuk a tiszteletet, elvárjuk szuverenitásunk tiszteletben tartását, és elvárjuk, hogy egyetlenegy, Budapesten szolgáló nagykövet se okoskodjon, vagy szóljon, vagy kritizáljon, vagy kommenteljen bele a magyarországi választásba

– összegzett.