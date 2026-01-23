A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a községbeli óvoda bővítésének alapkőletételi ünnepségén kifejtette, hogy Magyarország jövője a családokban van és a gyerekekre épül.

A magyarok pénzét nem Ukrajnára, hanem a magyar gyermekekre kell fordítani, ugyanis rájuk épül Magyarország jövője – jelentette ki Szijjártó Péter

Fotó: MTI

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy az elmúlt évek nehézségei ellenére is világbajnok családtámogatási rendszert hoztak létre.

Ezen rendkívül nehéz időszakban is ragaszkodtunk ahhoz, hogy a gyerekvállalásról szóló döntés ne hozhasson senkit se hátrányosabb helyzetbe annál, mintha ezt a döntést nem hozta volna meg

– mondta. Majd arról számolt be, hogy külföldi kollégái túlzás nélkül tátott szájjal hallgatják, amikor a magyar kormány családokat támogató intézkedéseiről beszél.

Sehol máshol a világon nincs olyan, hogy a többgyermekes édesanyák egész életükre személyi jövedelemadó-mentességet kapjanak. Sehol máshol a világon nincsen babaváró hitel. Sehol máshol a világon nincsen olyan családi adókedvezmény, mint Magyarországon, amelyet ráadásul most az év elején meg is dupláztunk. És sehol máshol a világon nincsen olyan otthonteremtési program, mint amilyet Magyarországon útjára indítottunk, és sehol máshol nincs olyan a világon, hogy a gyermek féléves koráig az édesanya korábbi bruttó keresete nettó keresetté alakul át

– sorolta.

Szijjártó Péter azonban arra is figyelmeztetett, hogy a jelenlegi törékeny helyzetben minden eddigi eredmény könnyen veszélybe kerülhet. „Ha a szomszédunkban zajló háború ne adja a Jóisten eszkalálódik, vagy ha a háború finanszírozására a jövőben adott esetben valaki nem mond nemet, akkor mindent elveszíthetünk” – vélekedett.

Ezért a magyar családok érdekében továbbra is folytatni kell azt a politikát, ami arra irányul, hogy kiállunk a béke mellett és nemet mondunk a háborúra és nemet mondunk arra, hogy a magyar emberek pénzét elvigyék az országból és egy másik ország működtetésére fordítsák

– folytatta. „Ezért mi nemet fogunk mondani minden olyan javaslatra, amely a magyar emberek pénzét elvinné Ukrajnába, hiszen ezt a pénzt a magyar családoktól vennék el. Meg kéne szüntetni az adómentességet, meg kéne szüntetni az otthonteremtést vagy az adókedvezményeket” – tette hozzá.