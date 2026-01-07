Szijjártó Péter: Párizsban a háború folytatásáról döntöttek, a közvetlen összecsapás veszélyét hozták létre

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a párizsi találkozó kapcsán.

Szijjártó Péter szerint Brüsszel politikai lépései súlyos háborús kockázatot hordoznak

Fotó: AFP

A külügyminiszter azt írta, hogy egy újabb európai döntés született a háború folytatásáról.

Tegnap Párizsban az úgynevezett „Hajlandók koalíciója” egy Oroszországgal való közvetlen összecsapás veszélyét hozta létre sajnos – folytatta.

Azzal ugyanis, hogy a nyugat-európai országok katonai jelenlétet akarnak felépíteni Ukrajnában, egy közvetlen háború veszélyét építik fel Oroszországgal szemben

– figyelmeztetett.

Azonban látnunk kell sajnos, hogy ma ez a brüsszeli politika. A brüsszeli politika, a brüsszeli döntés úgy szól, hogy Oroszországgal háborút kell vívni – mutatott rá. Ez egy nagyon veszélyes döntés. Magyarországnak, a magyar kormánynak pedig az a feladata, hogy a magyar embereket, a magyar családokat és Magyarországot megvédjük ettől az Oroszországgal vívandó brüsszeli háborútól – emelte ki Szijjártó Péter.

Az is világos, hogy ettől a háborútól Magyarországot csak egy szuverén kormány tudja megvédeni

– húzta alá.

Egy brüsszeli bábkormány nyilván azért jönne létre, hogy Brüsszel akaratát teljesítse, minden tekintetben.

Egy brüsszeli bábkormány belevinné Magyarországot abba a háborúba, amelyet Brüsszel Oroszországgal szemben akar megvívni. A mai napon megerősítettük, hogy Magyarország szuverén nemzeti kormánya ettől a háborútól meg fogja védeni a magyar embereket, a magyar családokat, meg fogja védeni ettől a háborútól Magyarországot.

Továbbra is támogatjuk a béketárgyalásokat, támogatjuk a legmagasabb szintű amerikai–orosz egyeztetéseket és elutasítjuk Brüsszel legújabb háborús döntését

– jelentette ki Szijjártó Péter.