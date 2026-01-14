Szijjártó Péter: Senki ne utazzon Iránba!

A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt napokban egy 11 fős magyar turistacsoportot hoztak haza Iránból. Szijjártó Péter kiemelte: arra kérnek mindenkit, hogy ne utazzon Iránba.

Fotó: MTI

Arra kérünk mindenkit – hogy ha csak valami nagyon-nagyon jó indokuk nincs, amit most nem is tudok elképzelni –, hogy ne utazzon Iránba. Két olyan magyar állampolgárról tudunk, akik ott tartózkodnak, konzuli védelemre regisztráltak

– tette hozzá Szijjártó Péter, valamint azt is elmondta: