Szijjártó Péter: Senki ne utazzon Iránba!

A Közel-Kelet biztonsága sokkal nagyobb hatással és sokkal nagyobb befolyással van Közép-Európa biztonságára, mint gondolnánk, ezért nyilvánvalóan abban vagyunk érdekeltek, hogy a Közel-Keleten béke, stabilitás és nyugalom legyen. Erről Szijjártó Péter beszélt a Magyar Nemzetnek az iráni helyzet kapcsán.
A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy az elmúlt napokban egy 11 fős magyar turistacsoportot hoztak haza Iránból. Szijjártó Péter kiemelte: arra kérnek mindenkit, hogy ne utazzon Iránba.

Fotó: MTI

Arra kérünk mindenkit – hogy ha csak valami nagyon-nagyon jó indokuk nincs, amit most nem is tudok elképzelni –, hogy ne utazzon Iránba. Két olyan magyar állampolgárról tudunk, akik ott tartózkodnak, konzuli védelemre regisztráltak 

– tette hozzá Szijjártó Péter, valamint azt is elmondta: 

A nagykövetség egyelőre teljes létszámban és teljes üzemben működik. A legutóbbi konfliktus során a nagykövetséget evakuáltuk, és akkor átmenetileg Bakuból látták el a feladatukat. Most egyelőre erre nincsen szükség, de természetesen folyamatosan figyeljük és elemezzük a helyzetet, de arra szeretnénk kérni minden magyar embert, hogy lehetőség szerint most kerülje el Iránt és ne utazzon.

 

