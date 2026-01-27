Szijjártó Péter: Száz új munkahelyet hoz létre a Körber Hungária 14,5 milliárd forintos beruházási programja Pécsen

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a Körber Hungária beruházásbejelentő ünnepségén kifejtette, hogy a vállalat 14,5 milliárd forint értékben hajt végre fejlesztéseket, amelyek célja a termelés kapacitásának bővítése, a hozzáadott érték emelése, egy új regionális szolgáltató központ létesítése és annak magasabb szintre léptetése. Ezt a kormány 2,3 milliárd forinttal támogatja, így hozzájárulva száz új munkahely létrehozásához.

Száz új munkahelyet hoz létre a Körber Hungária 14,5 milliárd forintos beruházási programja Pécsen – közölte Szijjártó Péter

Fotó: MTI

„A Körber szolgáltató központja Pécsett egy magas hozzáadott értéket képviselő szolgáltató központtá válik, amely nemzetközi szinten is versenyképes megoldásokat fog tudni biztosítani” – mondta.

Rámutatott, hogy a cég korábban alapvetően dohánygépgyárként működött, de mára átállt egy sokkal szélesebb termékportfóliójú, inkább orvostechnikai gépek előállítására fókuszáló tevékenységre. Illetve hangsúlyozta, hogy

a vállalat átfogó beruházási programja teljes mértékben egybeesik a kormány gazdaságpolitikai stratégiájával, amelynek a lényege, hogy a Magyarországon gyárat építő cégek később a pozitív tapasztalatokra alapozva magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket is hozzanak ide.

„Ez fordítva nem megy. Mikor valaki ’összeszerelő üzemezik’, az egyrészt lenézi a munkásokat, másrészt pedig fogalma sincs róla, hogy hogyan működik a gazdaság” – vélekedett. Szijjártó Péter leszögezte, hogy a hozzáadott érték emelésének egy nagyon fontos eszköze a szolgáltató központok Magyarországra vonzása, ezek ugyanis képesek a tehetséges, több nyelvet beszélő, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar fiatalok itthon tartására.

Mára összesen 245 ilyen szolgáltatóközpontot működtetnek a vállalatok Magyarországon, és 125 ezren dolgoznak ezeknél, és 34,5 év az átlagéletkor

– jegyezte meg.

Továbbá arra is emlékeztetett, hogy Baranya vármegyében tíz év alatt három és félszeresére, körülbelül 350 milliárd forintról 1120 milliárd forintra nőtt az ipari termelés értéke, miközben a munkanélküliség 11 százalékról 6 százalék alá esett, részben annak köszönhetően, hogy ezen idő alatt 85 nagy beruházás valósult meg itt állami támogatással, összesen 314 milliárd forintnyi értékben, 6300 újabb munkahelyet teremtve.