Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét – videó

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét.

Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét Fotó: AFP

Szijjártó Péter emlékeztetett:

Nem tudom olvasták-e Sikorski lengyel kollégám ma reggeli interjúját. Hol? Hát persze a 444-en.

Rámutatott: ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy hogyan nyilatkozik egy fanatikus háborúpárti Soros-ügynök. Azonban az interjú legfontosabb tanulsága az, hogy az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét – hangsúlyozta. Majd hozzátette: itthon hallhattunk a berepülő drónokról, önmerényletekről.

Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszél. Minden ugyanoda vezet: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. Még 87 nap. Gyerünk, hajrá!

– zárta gondolatait.