Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét – videó

25 perce
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere új bejegyzést osztott meg a közösségi oldalán. Szijjártó Péter a videóban arról beszélt, hogy már most megkezdődött a Tisza Párt várható választási vereségének magyarázata.
Szijjártó PéterBrüsszelTisza PártSikorskiSoros György

Szijjártó Péter a videóban kifejtette: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. 

Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét
Szijjártó Péter: Elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét Fotó: AFP

Szijjártó Péter emlékeztetett:

Nem tudom olvasták-e Sikorski lengyel kollégám ma reggeli interjúját. Hol? Hát persze a 444-en. 

Rámutatott: ha valaki elolvassa, akkor láthatja, hogy hogyan nyilatkozik egy fanatikus háborúpárti Soros-ügynök. Azonban az interjú legfontosabb tanulsága az, hogy az Európai Néppártban elkezdték magyarázni a Tisza Párt leendő választási vereségét – hangsúlyozta. Majd hozzátette: itthon hallhattunk a berepülő drónokról, önmerényletekről. 

Sikorski már a választások manipulálásának el nem fogadásáról beszél. Minden ugyanoda vezet: elkezdték magyarázni a Tisza Párt választási vereségét. Még 87 nap. Gyerünk, hajrá!

– zárta gondolatait.

 

 

