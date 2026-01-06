Szijjártó Péter újabb gazdasági bravúrokról számolt be

Magyarország egy olyan korszakban ér el gazdasági bravúrokat, amikor egész Európa szenved a háborútól és az elhibázott brüsszeli politika gazdasági következményeitől. A tényekkel nehéz vitatkozni, így a balliberális média hiába próbálja folyamatosan álhírekkel aláásni a magyar gazdaság jó hírét, a befektetők pontosan látják a valós helyzetet – fogalmazott Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: A Mercedes Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is az idei évtől Fotó: AFP

Szijjártó Péter felhívta a figyelmet arra, hogy a legnagyobb cégek sorra hozzák hazánkba a legkomolyabb beruházásokat, a legmagasabb technológiai színvonalon, mindezt akkor, amikor a világ nagyhatalmai mind újraiparosítanak, és öldöklő harc folyik a gyártási kapacitásokért.

Politikai stabilitás, Európa-bajnok adórendszer, kimagasló szakképzés és munkaerő, ez a nemzeti kormány receptje

– írta bejegyzésében a külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, hogy az eredmények pedig magukért beszélnek: az elmúlt négy év minden nehézség dacára a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt beruházási szempontból, ami bizonyítja, hogy az új világgazdasági korszak egyik fő nyertese lettünk. Szijjártó Péter szerint ha most Kecskemétre nézünk, akkor azt látjuk, hogy a

Mercedes legnagyobb európai gyára jött létre Magyarországon az elmúlt alig több mint tíz évben, aminél világszinten is egyedül csak Kínában épült ki nagyobb kapacitás.

Ma már több mint ötezren dolgoznak közvetlenül is a Mercedes-gyárban, amely 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelye lett, és több alkalommal is a legjobb gyárnak választották meg világszinten a Mercedes-csoporton belül.

2024 októberében gördült le a kétmilliomodik modell a vállalat kecskeméti gyártósoráról, és mostanra az a helyzet állt elő, hogy Kecskeméten gyártják a csúcstechnológiás belső égésű motoros autókat, a plug-in hibrideket és a teljesen elektromos modelleket, miközben a Mercedes éppen létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját is hazánkban – ismertette az eddigi eredményeket.

Ma pedig itt egy újabb jó hír: a Mercedes úgy döntött, hogy az idei évtől Magyarországra hozza az A-osztály gyártását is

– írta Szijjártó Péter. Kiemelte: mindez azt jelenti, hogy a Mercedes immáron három modelljét fogja nálunk gyártani, köztük az új csúcstechnológiás és tisztán elektromos GLB-t, az új C-osztályt, és immáron az A-osztály is ismét nálunk gurul le a gyártósorról.

Ennyit számít a józan észre alapozott gazdaságpolitika, a stabil kormányzás, és hogy nem vagyunk hajlandóak lemondani az olcsó orosz energiahordozókról. Amíg Európa lemarad, addig nálunk a legnagyobb világcégek újabb és újabb fejlesztései jelennek meg Amerikából, Ázsiából, vagy éppen most Németországból

– zárta bejegyzését a tárcavezető.