Rendkívüli

Meghalt Voith Ági

Az ukrán külügy bekérette a magyar nagykövetet

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán számolt be róla, hogy a kijevi ukrán külügy ma bekérette a magyar nagykövetet. A miniszter szerint Ukrajna kifogásolta a Magyarországon zajló nemzeti petíciót, amelynek keretében a magyar emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli–kijevi szándékról, hogy magyar pénzből finanszíroznák Ukrajna működését és fegyverkezését.
Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kapott magyarázatot arra, miért sértegeti Zelenszkij elnök Orbán Viktort.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Budapesten, 2024. szeptember 30-án (Fotó: AFP/ Kisbenedek Attila)

Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba

– írta a külügyminiszter.

Szijjártó Péter: nem lepődtünk meg

A magyar diplomácia vezetője szerint a bekéretés világos jelzés arra, hogy az ukránok folytatni kívánják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében a közelgő áprilisi választásokban.

Arra azonban az ukránoknak fel kell készülniük, hogy Magyarország megvédi szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét

– fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette:

Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.

 

