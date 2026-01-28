Az ukrán külügy bekérette a magyar nagykövetet

Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kapott magyarázatot arra, miért sértegeti Zelenszkij elnök Orbán Viktort.
Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba
– írta a külügyminiszter.
Szijjártó Péter: nem lepődtünk meg
A magyar diplomácia vezetője szerint a bekéretés világos jelzés arra, hogy az ukránok folytatni kívánják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében a közelgő áprilisi választásokban.
Arra azonban az ukránoknak fel kell készülniük, hogy Magyarország megvédi szuverenitását, és nem engedjük, hogy befolyásolják a választás végeredményét
– fogalmazott Szijjártó Péter. Hozzátette:
Értjük, hogy az ukránok a Tisza Párt győzelmét szeretnék, de Magyarország jövőjéről, a béke vagy háború kérdéséről csak a magyar emberek dönthetnek.