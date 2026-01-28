Az ukrán külügy bekérette a magyar nagykövetet

Nem kaptunk magyarázatot sem arra, hogy miért sértegeti Zelenszkij elnök alpári módon Orbán Viktort, sem pedig arra, hogy miért „hitlerezik” az ukrán külügyminiszter. A bekéretésen elhangzottak alapján fel kell készülnünk arra, hogy az ukránok folytatják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében az áprilisi választásokba