Itt a válasz a Zelenszkij-rezsim példátlan támadására – ezt nem teszik zsebre

Szijjártó Péter hangsúlyozta: Kijev célja egyértelmű, azt szeretnék elérni, hogy a Tisza Párt nyerje meg a választást, mert ebben az esetben az új kormány azonnal zöld utat adna Ukrajna európai uniós csatlakozásának.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: NurPhoto/AFP/ Klaudia Radecka)

A miniszter szerint ez egyet jelentene azzal is, hogy Magyarország belekeveredne a háborúba, valamint hogy Brüsszel a magyar emberek pénzét Ukrajna működtetésére vinné el.

Mi azonban nem adjuk fel a szuverenitásunkat. Magyarország a magyaroké, és Magyarország jövőjéről kizárólag a magyar emberek dönthetnek – nem Brüsszelben és nem Kijevben

– fogalmazott a külügyminiszter.

Szijjártó Péter: Bekérettük Ukrajna nagykövetét

Szijjártó Péter közölte: a magyar kormány világossá tette Ukrajna budapesti nagykövete számára, hogy Magyarország nem tűri el a külső beavatkozást a parlamenti választásokba. Határozott üzenetet küldtek Kijevnek, miszerint elfogadhatatlan minden olyan lépés, amely a választások eredményének befolyásolására irányul, különösen akkor, ha az a Tisza Párt oldalán történik.

Magyarország minden eszközzel meg fogja védeni a szuverenitását, és minden eszközzel meg fogja védeni a magyar emberek jogát arra, hogy kizárólag ők dönthessenek az ország jövőjéről

– hangsúlyozta.

Április 12. tétje: háború vagy béke

A külügyminiszter szerint az április 12-i választás tétje világos: háború vagy béke. A kérdés az, hogy Magyarország megőrzi-e biztonságát és a béke útján marad, vagy enged Brüsszel nyomásának, és belesodródik a háborúba.

Április 12. tétje világos, engedjük-e az országot háborúba menni vagy maradunk a béke útján. Megvédjük-e a biztonságunkat vagy igent mondunk Brüsszelnek arra, hogy beletoljanak minket a háborúba

– fogalmazott.

Szijjártó Péter felidézte: Ukrajna 1500 milliárd eurónyi pénzügyi igényt terjesztett elő, amelyre Brüsszel már jelezte, hogy kész befogadni. A miniszter szerint ez azt jelentené, hogy a magyar emberek pénzét küldenék Ukrajnába ahelyett, hogy azt a magyar családok javára fordítanák.

Amíg Magyarországnak nemzeti, szuverén kormánya van, addig ezt nem engedjük

– szögezte le Szijjártó Péter.