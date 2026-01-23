Szijjártó Péter: Zelenszkij beavatkozik a magyar kampányba

Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában úgy fogalmazott, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen részt vesz a magyarországi választási kampányba. A külügyminiszter emellett arról is beszélt, hogy a világ jelentős átalakuláson megy keresztül, és állítása szerint egy új világrend van kialakulóban a szemünk előtt.

Szijjártó Péter (Fotó: Kovács Attila / MTI Fotószerkesztőség)

Nem tudjuk, hogy ez a világrend mikorra jön létre, vagy ez már végleges formája-e, vagy elnyeri-e valaha végleges formáját, egy dolog biztos, hogy annál az asztalnál, ami körül alakítják az új világrend szabályait, ott ülünk mi is, hiszen a mi miniszterelnökünk az egyetlen olyan európai vezető ma, aki egyszerre tud beszélni a világ nagyhatalmi központjainak vezetőivel, egyszerre tárgyalóképes Washingtonban, Moszkvában és Hetényben is. Az a tény is önmagáért beszél, hogy a miniszterelnök is ott volt Davosban és aláírta a Béketanács létrehozásáról szóló megállapodást

– közölte Szijjártó Péter.

A tárcavezető szerint Magyarország továbbra is következetesen a béke oldalán áll, és a kormány nem engedi, hogy az országot belerángassák a háborúba. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország támogat minden olyan békekezdeményezést, amely véget vethet a szomszédos országban immár négy éve tartó fegyveres konfliktusnak.

A miniszter úgy fogalmazott, hogy mindez független attól, miként viszonyul ehhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki nyíltan részt vesz a magyarországi választási kampányban. Szijjártó Péter felidézte: négy évvel ezelőtt is hasonló helyzet alakult ki, akkor is az ellenfélnek kampányoltak. Véleménye szerint Ukrajna-barát kormány Magyarországon csak abban az esetben jöhetne létre, ha a jelenlegi vezetést eltávolítanák az útból.

Láthatóan Zelenszkij elnöknek erre vannak szövetségesei is, mégpedig a brüsszeliek, akárhogy is avatkozik bele Zelenszkij elnök a magyar választási kampányba, érdemes tudnia, hogy amíg minket lát, addig Magyarországot nem tudja belehúzni a háborúba, és nem tudja elvenni a magyar emberek pénzét sem, ez a választás tétje, és a magyar emberek április 12-én eldönthetik, hogy békét vagy háborút akarnak, és hogy engedik-e, hogy Zelenszkij elnök elvigye a pénzünket a korrupt ukrán rezsim fenntartására.

– fogalmazott a tárcavezető.