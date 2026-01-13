Szijjártó Péter: A ZF Chassis Modules tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet teremt Debrecenben

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a ZF Chassis Modules Hungary Kft. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy a német autóipari beszállító a tízmilliárd forintnyi értékű fejlesztése nyomán első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára. A projektet az állam nagyjából egymilliárd forinttal támogatta, így segítve elő 230 új munkahely létrejöttét.

230 új munkahelyet jön létre Debrecenben – jelentette be Szijjártó Péter

Fotó: MTI/KKM

Beszédében aláhúzta, hogy itt a legkorszerűbb gépekkel fognak termelni, és jó hír, hogy kizárólag zöld energiát vesznek majd igénybe a működéshez.

Minden egyes előállított tengelyt gyakorlatilag a következő percekben már a szomszédban a BMW debreceni gyárában építik be a legmodernebb autókba

- mondta. Majd kifejtette, hogy a BMW érkezése igazi korszakhatárt jelentett a város történetében, ami kiváló fejlesztési lehetőséget biztosít a helyi cégek számára, illetve vonzza a világpiacot vezető, high-tech vállalatokat, így újabb munkahelyek százait teremtve, amelyek biztosítják a helyben maradás lehetőséget a helyi fiatalok számára. Hozzátette, hogy a mostani beruházással tovább erősödik a hazai autóipar, amelynek a fejlődésében Debrecen is kulcsfontosságú volt az elmúlt évtized során, amikor is a szektor termelési értéke több mint a négyszeresére nőtt, elérve tavaly az évi 13 ezer milliárd forintot.

Szijjártó Péter ezután kijelentette, hogy az elmúlt másfél évtized szuverén nemzeti gazdaságpolitikájának egyik első számú nyertese Debrecen volt, ahol hazánk valaha volt három legnagyobb beruházásából kettő egyszerre zajlott le.

Megjegyezte, hogy a kormány az elmúlt tíz évben 101 nagyvállalati beruházást támogatott a városban mintegy 600 milliárd forint értékben, aminek a nyomán 4600 milliárd forintnyi beruházást sikerült indukálni, 23 ezer új munkahelyet hozva létre.

"Talán azt sem túlzás állítani, hogy Debrecen a modern globális autóipar egyik központjává vált. Debrecenben az elmúlt években több mint százmilliárd forintért újult meg az infrastruktúra, épültek utak, kerékpárutak újultak meg, vasútvonalak jöttek létre, oktatási és környezeti fejlesztések" - sorolta.