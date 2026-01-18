Furcsa gondolatok miatt támadott egy migráns Svédországban

Az Ahmed Mohammed Omar Salim nevű bevándorló ellen a támadások miatt büntetőeljárás folyik. A férfi beismerte a cselekményeket, amelyeket az ügyészség szerint mindenféle provokáció nélkül követett el. Az ítélethirdetést a jövő hónapra várják.

Egy 28 éves eritreai férfi válogatás nélkül támadt rá három emberre az utcán (Fotó: AFP/ATILA ALTUNTAS)

Az első támadás tavaly június 19-én történt. Ekkor Salim megrúgott egy férfit, aki éppen gyermekeivel kerékpározott. A rendőrséget kihívták a helyszínre, Salimot ott kihallgatták, majd elengedték. Egy későbbi, tolmács segítségével lefolytatott kihallgatáson Salim azt mondta,

sétálni indult, hogy friss levegőt szívjon, nem volt jó lelkiállapotban, és akkor történt meg az eset.

A második támadás december 7-én történt, amikor egy 75 éves nő a buszra várt. Salim térden rúgta a nőt, aki előrebukott, és súlyos fejsérülést szenvedett: seb keletkezett a homlokán, a járdát pedig jelentős mennyiségű vér borította. A nőt mentő szállította kórházba, ahol több öltéssel látták el. A történtek óta — a beszámolók szerint — szorongóvá vált, és amikor az utcán tartózkodik, folyamatosan körbenéz – számolt be a Remix.

Sweden: Eritrean migrant attacked three people at random on the street, telling police he could not control urges to hurt others.https://t.co/wgmglUiv3B pic.twitter.com/haU1LKrJls — Remix News & Views (@RMXnews) January 14, 2026

Mindössze egy nappal később, a környéken megerősített rendőri jelenlét ellenére, a járőrök látták, amint Salim elhalad egy nő mellett az utcán, majd pillanatokkal később meghallották a nő kiáltását. Amikor visszafordultak, a 42 éves áldozat már a földön feküdt. Salim megpróbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták. A rendőrség megállapította, hogy a férfi gyomron rúgta a nőt.

Elfogását követően Salim a kihallgatáson azt mondta a rendőröknek:

Nem akarok mondani semmit. Néha rosszul leszek, amikor emberek mellett sétálok, és valami a fejembe száll, amit nem tudok irányítani.

Salim mindhárom támadás elkövetését elismerte, a szándékosságot azonban tagadta.

Salimra pszichiátriai vizsgálatok várnak. A svéd jogszabályok szerint, amennyiben megállapítják, hogy a bűncselekmények elkövetésekor súlyos mentális zavartól szenvedett, nem szabható ki vele szemben szabadságvesztés.

A vádlott elmondása szerint 2018-ban érkezett Svédországba — nem tisztázott, hogy menedékjogot kért-e, de a bíróság előtt azt mondta, dolgozni jött az országba. Az utóbbi időben azonban betegszabadságon volt, stresszre és alvászavarokra hivatkozva.