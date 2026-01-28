Teljes csőd a brit baloldal migrációs paktuma

Ismét bebizonyosodott, hogy a liberális migrációs politika a gyakorlatban működésképtelen, sőt, sok esetben kontraproduktív. Shabana Mahmood brit belügyminiszter kénytelen volt elismerni a megdöbbentő számokat, amelyek feketén-fehéren mutatják a brit baloldali kormány kudarcát – hívja fel a figyelmet a The Telegraph brit napilap.

Macron és Starmer migrációs megállapodása finoman szólva nem tűnik sikertörténetnek (Fotó: Hans Lucas via AFP)

A Franciaországgal tavaly nyáron kötött paktum, amelynek lényege elvileg az lenne, hogy minden egyes, Franciaországba visszaküldött illegális határsértőért cserébe Nagy-Britannia átvesz egy menedékkérőt legális úton,

a gyakorlatban nettó befogadássá vált.

A miniszter által közölt adatok szerint az öthónapos program keretében mindössze 281 migránst sikerült visszaküldeni a francia partokra, miközben ugyanezen időszak alatt 350 illegális érkező jutott be a rendszer résein keresztül, akiket a britek kénytelenek voltak regisztrálni.

A helyzet abszurditását fokozza a belügyminiszter magyarázkodása. Mahmood az LBC rádióban azzal védekezett, hogy a franciák kezdetben „nem találtak elég jelentkezőt”, akik hajlandóak lettek volna a legális, „egyet be, egyet ki” útvonalat választani Nagy-Britannia felé. A tárcavezető szerint a brit államnak konkrétan versenyeznie kell a szervezett bűnözői körökkel a migránsok figyelméért:

Az egyik első probléma az volt, hogy nem találtunk elég embert, akit az új útvonalon Nagy-Britanniába hozhattunk volna, mert nem volt elég ismeretünk. Versenyezni kell a szervezett bevándorlási bűnözéssel, hogy eljuttassuk az üzeneteinket

– magyarázta a bizonyítványt a miniszter.

A rendszer tehetetlenségét mi sem jelzi jobban, mint az a tény, hogy legalább két olyan migránst is azonosítottak, akiket ezen a programon keresztül deportáltak Franciaországba, majd szinte azonnal, újra csónakba szállva visszatértek a brit partokra. Őket ismét őrizetbe vették, hogy újra visszaküldjék őket – egy végeláthatatlan, költséges és értelmetlen körforgást fenntartva.

Miközben Londonban a számokkal zsonglőrködnek, a francia oldalon a szokásos emberi jogi mantra bénítja meg a hatékony fellépést.

Claire Hédon francia emberi jogi ombudsman felszólította a rendőrséget, hogy hagyjanak fel az „agresszív taktikákkal” a migránshajók feltartóztatásánál. A jogvédő szerint a gumilövedékek és a könnygáz használata „veszélyezteti” az illegális határátlépőket.