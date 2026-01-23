Ismét Európát fenyegeti az Iszlám Állam

Míg a világ figyelme az ukrajnai háborúra és a gázai konfliktusra irányul, Szíria északkeleti része valóságos puskaporos hordóvá vált. A kurd vezetésű Szíriai Demokratikus Erők (SDF) visszavonulása és a szír kormányerők előretörése olyan biztonsági vákuumot teremtett az ISIS-tagok fogva tartására szolgáló börtönök és táborok körül, amely katasztrofális következményekkel, a terror ismételt előretörésével járhat Európa számára – hívja fel a figyelmet az Exxpress osztrák hírportál.

A szíriai fogolytáborokból érkezhet a terror újabb hullámának veszélye Európába? (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Az al-Shaddadi börtönből már mintegy százhúsz, az Iszlám Államhoz köthető fogoly szökött meg, akik közül körülbelül negyvenet még mindig nem sikerült elfogni. De ez csak a kezdet. Más börtönök, például a rakkai al-Aqtan is közvetlen katonai nyomás alá kerültek, és biztonsági rendszereik meggyengültek, vagy teljesen összeomlottak. Ezzel párhuzamosan a hírhedt, 20-30 ezer az Iszlám Államhoz szorosan kötődő nőnek és gyereknek otthont adó al-Hol táborban is történtek kísérletek szökésre és erőszakos cselekményekre.

A felelősök nyíltan beszélnek arról, hogy a táborok körüli ellenőrzés gyakorlatilag megszűnt, biztonsági űr keletkezett.

Az Egyesült Államok már hónapok óta figyelmeztet a súlyos kockázatokra. Értesüléseik szerint Szíria északkeleti részén 8-9 ezer, az Iszlám Államhoz köthető harcos raboskodik több mint hatvan országból, köztük számos európai államból. Ezt a tömeget az amerikai hírszerzés egyenesen „készenléti hadseregnek” nevezi, amely egy nagyobb szökés esetén azonnal aktivizálódhat. Ezek a foglyok nem egyszerű járókelők, hanem kiképzett, harcedzett, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező és ideológiailag erősen szélsőséges harcosok, akik a fogságban töltött évek során csak még radikálisabbá váltak.

Az al-Hol és Roj táborokban a túlzsúfoltság, a hiányos ellátás és a fokozódó radikalizálódás hatalmas biztonsági kockázatot jelentenek. A nemzetközi biztonsági szolgálatok szerint az egyetlen tartós megoldást a foglyoknak a származási országukba való visszatérése jelentené, ahol büntetőeljárás alá vonnák őket – ez azonban évek óta csak elmélet marad.

A legfőbb probléma, hogy sok származási ország – köztük számos európai – megtagadja állampolgárai visszavételét, vagy egyszerűen megvonja tőlük az állampolgárságot. Ennek eredményeként ezek a fegyveres szélsőségesek egyfajta „jogi senkiföldjén” ragadnak, kilátások, ítélet és ellenőrzés nélkül.

Az EU szintjén is komoly fenyegetésnek tartják a szíriai fejleményeket. Egy belső terrorelhárítási dokumentum arra figyelmeztet, hogy a szíriai káosz erősíti a dzsihadista hálózatokat, és elősegítheti a szélsőségesek visszatérését Európába, vagy aktiválhatja a kontinensen élő, alvósejteket. A veszély kétirányú:

Fizikai beszivárgás: az Iszlám Állam harcedzett katonái a csempész- és migrációs útvonalakon keresztül próbálhatnak bejutni Európába, kihasználva az ellenőrzés hiányát. Ez a forgatókönyv különösen veszélyes, hiszen kiképzett, brutális harcosokról van szó, akik képesek szervezett terrorakciók elkövetésére.

Távoli aktiválás: az Iszlám Állam propagandacélokra használhatja fel a szíriai káoszt, hogy a kontinensen élő, radikalizált szimpatizánsait távolról magányos támadásokra ösztönözze. Ez a fajta fenyegetés különösen nehezen azonosítható és elhárítható.

Németországban a Rendőrség Szakszervezete (GdP) már most riadót fúj a német dzsihadisták ellenőrizetlen visszatérése miatt. Jochen Kopelke, a GdP vezetője hangsúlyozta, hogy német állampolgároktól nem lehet megtagadni az országba való belépést, és nem mindenkit lehet automatikusan letartóztatni. Ezért

követeli a Nemzeti Biztonsági Tanács összehívását, hogy koordinált és határozott választ adhassanak a fenyegetésre.

Az osztrák belügyminisztérium is komolyan veszi a helyzetet. A nemzetbiztonsági és hírszerzési igazgatóság (DSN) folyamatosan elemzi a helyzetet, és szoros együttműködésben áll a partnerszolgálatokkal. Ausztriában továbbra is magas, az ötös skálán 4-es szintű terrorfenyegetettségi riasztás van érvényben. Az Iszlám Állam visszatérő harcosai potenciális veszélyt jelentenek Európára, ha észrevétlenek maradnak – figyelmeztet a minisztérium.