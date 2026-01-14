A Trump-kormányzat keményen fellépett a terrorszervezettel szemben

Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium kedden közös sajtótájékoztatón jelentette be a döntést, miszerint a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Muszlim Testvériség Egyiptomban, Jordániában és Libanonban működő szervezeteit – írta meg a New York Post.

A Trump-kormányzat keményen fellépett a Muszlim Testvériség nevű terrorszervezettel szemben

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Terrorszervezetté minősítették a Muszlim Testvériség egyes ágait

Marco Rubio külügyminiszter közlése szerint a libanoni Muszlim Testvériség vezetőjét, Muhammad Fawzi Taqqosh-t felvették a terroristák nemzetközi nyilvántartásba (Specially Designated Global Terrorist). Rubio az amerikai kormány lépését a Muszlim Testvériség ágai által elkövetett erőszakra és destabilizációs kísérletekre adott válaszként magyarázta.

Az Egyesült Államok minden rendelkezésre álló eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy a szervezetet megfossza azoktól az erőforrásoktól, amelyek segítségével terrorcselekményeket hajtanak végre vagy támogatnak

– mondta az amerikai külügyminiszter. A pénzügyminisztérium magyarázata alapján az Egyiptomban és a Jordániában működő Muszlim Testvériség ágakat is felvette a terrorista nyilvántartásba, mivel azok részt vettek a Hamász támogatásában.

Békésnek tűnő arculatuk ellenére az egyiptomi és a jordániai Muszlim Testvériség szárnyai összeesküdtek a Hamász-terror támogatására és saját nemzeti kormányaik szuverenitásának aláásására

– mondta John K. Hurley, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és hírszerzésért felelős helyettes államtitkára.

A legfrissebb amerikai intézkedés előzménye, hogy novemberben Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá, amelynek célja

a Muszlim Testvériség képességeinek és működésének felszámolása, az erőforrásoktól való megfosztásuk, és ezáltal az általuk az Egyesült Államok állampolgáraira és a nemzetbiztonságra jelentett fenyegetés megszüntetése.

A rendelet szerint a 2023. október 7-i izraeli támadást követően a libanoni Muszlim Testvériség katonai szárnya a Hamászhoz, a Hezbollahhoz és palesztin fegyveres csoportokhoz csatlakozva több rakétatámadást indított izraeli polgári és katonai célpontok ellen egyaránt.