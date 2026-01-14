A Trump-kormányzat keményen fellépett a terrorszervezettel szemben

Az amerikai külügyminisztérium és pénzügyminisztérium kedden közös sajtótájékoztatón jelentette be a döntést, miszerint a Trump-adminisztráció külföldi terrorszervezetté nyilvánította a Muszlim Testvériség Egyiptomban, Jordániában és Libanonban működő szervezeteit – írta meg a New York Post.
Terrorszervezetté minősítették a Muszlim Testvériség egyes ágait
Marco Rubio külügyminiszter közlése szerint a libanoni Muszlim Testvériség vezetőjét, Muhammad Fawzi Taqqosh-t felvették a terroristák nemzetközi nyilvántartásba (Specially Designated Global Terrorist). Rubio az amerikai kormány lépését a Muszlim Testvériség ágai által elkövetett erőszakra és destabilizációs kísérletekre adott válaszként magyarázta.
Az Egyesült Államok minden rendelkezésre álló eszközt fel fog használni annak érdekében, hogy a szervezetet megfossza azoktól az erőforrásoktól, amelyek segítségével terrorcselekményeket hajtanak végre vagy támogatnak
– mondta az amerikai külügyminiszter. A pénzügyminisztérium magyarázata alapján az Egyiptomban és a Jordániában működő Muszlim Testvériség ágakat is felvette a terrorista nyilvántartásba, mivel azok részt vettek a Hamász támogatásában.
Békésnek tűnő arculatuk ellenére az egyiptomi és a jordániai Muszlim Testvériség szárnyai összeesküdtek a Hamász-terror támogatására és saját nemzeti kormányaik szuverenitásának aláásására
– mondta John K. Hurley, a pénzügyminisztérium terrorizmusért és hírszerzésért felelős helyettes államtitkára.
A legfrissebb amerikai intézkedés előzménye, hogy novemberben Donald Trump amerikai elnök rendeletet írt alá, amelynek célja
a Muszlim Testvériség képességeinek és működésének felszámolása, az erőforrásoktól való megfosztásuk, és ezáltal az általuk az Egyesült Államok állampolgáraira és a nemzetbiztonságra jelentett fenyegetés megszüntetése.
A rendelet szerint a 2023. október 7-i izraeli támadást követően a libanoni Muszlim Testvériség katonai szárnya a Hamászhoz, a Hezbollahhoz és palesztin fegyveres csoportokhoz csatlakozva több rakétatámadást indított izraeli polgári és katonai célpontok ellen egyaránt.
Az ISGAP jelentése korábban rávilágított arra, hogy a Testvériség hosszútávú tervet dolgozott ki a nyugati társadalmak belülről történő átalakítására, többek között azzal, hogy beépülnek amerikai egyetemi campusokra. Ahogy arról lapunk is beszámolt, hasonló folyamat zajlott az Európai Unióban is, iszlamista férkőzhetett be az osztrák állambiztonság legbelsőbb köreibe.
Az amerikai döntés értelmében most a pénzügyminisztérium gazdasági szankciókat vezet be az Egyesült Államokban található, – Muszlim Testvériség többségi tulajdonában lévő – érdekeltségekkel, szervezetekkel és vagyoni elemekkel szemben.
Korábban arról is beszámoltunk, kiderült, hogy milliárdok folynak el az európai adófizetők pénzéből rasszizmusellenesnek nevezett programokra, amelyek végül a Muszlim Testvériséghez köthető radikális hálózatoknál landolnak.