Ausztriában született fiatal csecsen készült merényletre az izraeli nagykövetség ellen

Az egyre fiatalabbakat elérő veszélyes folyamattól tartanak az osztrák biztonsági szolgálatok, amely most drámai módon igazolódott be: a radikalizáció egyre gyakrabban az online térben, közösségi médián, TikTok-prédikátorokon és dzsihadista influenszereken keresztül történik, írja az Exxpress.

Illusztráció (Fotó: Képernyőkép)

Az osztrák titkosszolgálat (DSN) vezetője korábban figyelmeztetett: 2024-ben szinte minden második terrorgyanús személy 18 év alatti volt Ausztriában.

A Hamász Izrael elleni támadása óta az Iszlám Állam (IS) ismét erősödik Európában – főként a fiatalok körében.

Terrortámadás : konkrét terv, célpont az az izraeli nagykövetség

A Krone értesülései szerint a gyanúsított Ahmad E., Ausztriában született csecsen, aki több éven át élt az országban, majd édesanyjával és testvéreivel egy potsdami menekültszálláson lakott.

A fiatalember 2025 februárjától – az ügyészség szerint – hűségesküt tett az Iszlám Államnak, és konkrét terrortámadást tervezett Berlinben. Célja az volt, hogy minél több „hitetlent” megöljön, és vérfürdőt rendezzen az izraeli nagykövetségnél.

A nyomozók szerint Ahmad E. levélbombával vagy késsel akart támadni. A robbanószerkezet elkészítéséhez szükséges útmutatókat az interneten szerezte be. A merénylet végül nem az elszántság, hanem a technikai korlátok miatt hiúsult meg: nem tudott robbanóanyagot szerezni.

Menekülés Szaúd-Arábiába – elfogás a reptéren

A kudarc után a fiatal terrorista Európa elhagyását tervezte, és Szaúd-Arábiába akart utazni, hogy ott csatlakozzon az Iszlám Állam fegyvereseihez. Az utazást csalással próbálta finanszírozni: mobiltelefon-előfizetéseket kötött, a készülékeket eladta, miközben azokat a terrorszervezettel való kapcsolattartásra használta.

A terv azonban megbukott. A Berlin–Brandenburg repülőtéren a hatóságok őrizetbe vették, közvetlenül az indulás előtt.

Bíróság előtt: megbánás vagy színjáték?

A tárgyaláson az időközben 19 éves vádlott megbánást mutatott, és azt állította, hogy radikalizálódása egy csecsenföldi tartózkodás idején kezdődött, ahol az Oroszország iránti gyűlölet sodorta az Iszlám Állam felé. Állítása szerint személyes válság, céltalanság és identitáskeresés állt a háttérben.

A konkrét merénylettervet tagadta, azt állítva, hogy csak elismerést keresett. A bíróság ezt nem fogadta el: a bíró szerint kirívó empátiahiány volt megfigyelhető a fiatalnál.

A bíróság végül három év fiatalkorúak börtönére ítélte Ahmad E.-t, többek között súlyos, állambiztonságot veszélyeztető erőszakos cselekmény előkészítése miatt. Az enyhébb ítélet oka az volt, hogy a szakértők szerint a vádlott érzelmi és mentális fejlődése elmaradt a korától.



