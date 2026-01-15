Timosenko neve is felbukkant a korrupciós botrányban – Ukrajna teljes politikai elitje érintett – videó

Az ügyészség szerint Julija Timosenko nem egyetlen képviselőt keresett meg, hanem több politikusnak is pénzt kínált azért, hogy meghatározott döntéseket támogassanak. A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal közlése alapján nem alkalmi alkukról volt szó: a hatóságok egy hosszabb időn át működő rendszer nyomait látják, amelyben rendszeres kifizetésekhez konkrét szavazási elvárások társultak. A most nyilvánosságra került információk előzménye, hogy decemberben már Volodimir Zelenszkij elnök pártjának több képviselője ellen is vizsgálat indult. A korrupciós ügy egyre magasabb szintekig ér.

Timosenko nagy bajban (Forrás: X)

A Financial Times beszámolója is megerősítette, hogy Julija Timosenko szavazatok megvásárlásával próbálta befolyásolni a parlament munkáját. A volt miniszterelnök és jelenlegi ellenzéki politikus azonban határozottan tagadja a vádakat, és politikai támadásról beszél.

A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (Nabu) megerősítette, hogy razziát tartott egy „ellenzéki párt vezetőjének” irodájában. A hatóság ugyan nem nevezte meg hivatalosan Timosenkót, a körülmények alapján azonban egyértelmű, kiről van szó.

Timosenko korábban azt közölte, hogy az ellene felhozott gyanúkat politikai indíttatásúnak tartja. Sajtótitkárán keresztül üzent: az irodájában tartott házkutatás szerinte nem más, mint látványos PR-akció, amelynek semmi köze a jogállamisághoz vagy az igazságszolgáltatáshoz. Kijelentette: kategorikusan visszautasítja az általa abszurdnak nevezett vádakat.

A lapnak nyilatkozó, az ügy részleteit ismerő források megerősítették, hogy a Nabu által nyilvánosságra hozott videón látható nő valóban Julija Timosenko.

Yulia Tymoshenko, ex-PM and Batkivschyna leader, has been officially charged by NABU with attempting to bribe MPs, offering cash for votes or switching sides. Footage from the raid shows stacks of dollars in her office. Tymoshenko, now in parliament, calls the charges “absurd.” pic.twitter.com/CMYpIfCoCu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 14, 2026

Az ügy tovább fokozza a belpolitikai válságot. Több jelenlegi parlamenti képviselő is érintett, köztük Volodimir Zelenszkij elnök pártjának tagjai, akiket a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal csalással gyanúsít. A korrupciós ügyek a hatalom legfelsőbb szintjeit sem kerülik el. A lap felidézi, hogy Julija Timosenko Zelenszkij egyik legismertebb politikai ellenfele. A háború kitörése óta ugyanakkor többnyire visszafogta a nyilvános kritikát az elnökkel szemben. Ez az óvatosság azonban az elmúlt évben látványosan meggyengült.

Timosenko különösen élesen bírálta azt az áprilisi megállapodást, amelyet Kijev Washingtonnal kötött, és amely az Egyesült Államok számára kiemelt hozzáférést biztosít Ukrajna stratégiai jelentőségű ásványkincseihez.

A Financial Times arra is emlékeztet, hogy a politikus korábban támogatta azt a törvényt, amelyet Zelenszkij és kormánypártja júliusban szavaztatott meg a parlamentben. Az intézkedés jelentősen szűkítette volna a Nabu és a Korrupcióellenes Ügyészség jogköreit. A döntés heves belpolitikai tiltakozást és komoly nyugati bírálatot váltott ki, így végül a kormány kénytelen volt visszakozni. A lap a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal közlését is idézi, amely szerint

a gyanúsított személy parlamenti képviselőkkel folytatott egyeztetéseket egy olyan rendszer felépítéséről, amely jogtalan előnyöket biztosított volna a lojális szavazatokért cserébe.

A hatóság állítása szerint a cél nem alkalmi megállapodások megkötése volt, hanem egy hosszú távon működő konstrukció létrehozása. A Nabu hangsúlyozta: a tervezett együttműködés előlegfizetésekkel indult, és folyamatos kifizetésekkel számolt. A rendszer lényege az volt, hogy a képviselők meghatározott parlamenti döntéseknél a kívánt módon járjanak el.

A hivatal által közzétett videón egy, Timosenko hangjára emlékeztető személy hallható, amint készpénzt ajánl fel egy törvényhozónak bizonyos szavazások támogatásáért.

A felvételen szó esik arról is, hogy az így toborzott szövetségesek rendszeres juttatást kapnának, a konkrét szavazási utasításokat pedig a Signal üzenetküldő alkalmazáson keresztül egyeztették volna.