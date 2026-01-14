Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor megosztott egy nagyon fontos dokumentumot

Ezt látnia kell!

Putyin váratlan lépése megrázta Európát — Moszkva újabb nyugati vállalatot szorított sarokba

Julia Timosenko

Julija Timosenkót vesztegetési ügyben vádolják

38 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajna egyik legismertebb politikusa, Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője ellen vesztegetés gyanújával emeltek vádat. Timosenko szerint az ügy hátterében a közelgő választások állhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Julia TimosenkoNABUvádvesztegetésválasztás

Julija Timosenkót, a Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét azzal vádolják, hogy kenőpénzt ajánlott fel parlamenti képviselőknek – közölte Olha Posztoljuk, a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAPO) szóvivője január 14-én a Suspilne hírportállal, írja a The Kyiv Independent.

Timosenko
Julija Timosenko az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusán 2025. április 29-én (Fotó: AFP/José Jordan)

A NABU szerint nem egyszeri megállapodásról volt szó, hanem hosszú távú együttműködésről előre kifizetett összegekkel, amelynek célja az volt, hogy a képviselők az utasítások szerint szavazzanak, vagy bizonyos esetekben tartózkodjanak a szavazástól.

Január 13-án a SAPO és a NABU átkutatta a Batykivscsina (Haza) párt irodáit. 

Timosenko január 14-i Facebook-bejegyzésében megerősítette a házkutatásokat, és azzal érvelt, hogy azoknak „semmi közük a törvényhez vagy a törvényességhez”.

Hozzátette, hogy semmit nem találtak, ezért csak a munkahelyi telefonjait, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait vitték el, amelyek mind teljes mértékben be vannak jelentve hivatalos vagyonnyilatkozatában.

Timosenko tagadja a vádakat

„Határozottan visszautasítok minden abszurd vádaskodást” – írta az ellenzéki politikus. Timosenko szerint az ügy hátterében a közelgő választások állhatnak.

Úgy tűnik, a választások közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki elkezdte kiszorítani a versenytársakat.

A vád bejelentése két héttel azután történt, hogy a NABU december 27-én egy parlamenti szavazatokért cserébe pénzt kapó bűnszervezetet leplezett le, amely több törvényhozót is érintett.

Yulia Tymoshenko, the Batkivshchyna party leader and MP, and Petro Poroshenko, the European Solidarity party leader and MP, attend the Eighth Ukrainian Women's Congress in Kyiv, Ukraine, on November 5, 2024. This year's theme is ''Women's Potential: New Roles, New Quality''. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Volodymyr Tarasov / NurPhoto via AFP)
Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és parlamenti képviselője, valamint Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás párt vezetője és parlamenti képviselő Kijevben, Ukrajnában, 2024. november 5-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Volodymyr Tarasov)

Timosenko pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben. Január 13-án részt vett az ülésen, amelyen kormányátalakítás történt a legfontosabb pozíciókban. Az átszervezés közvetlenül az ország legnagyobb korrupciós botránya, az állami nukleáris vállalat, az Enerhoatom pénzmosási és sikkasztási ügye után zajlott, amelyet a NABU tárt fel 2025 őszén.

A Timosenko elleni vesztegetési ügyet közvetlenül nem kapcsolják az Enerhoatom-botrányhoz. Az ellentmondásos veterán politikust nemcsak Ukrajna belpolitikai életében, hanem nemzetközi szinten is ismertté tette hosszú karrierje, a tömegtüntetésekben való részvétele és jellegzetes frizurája. Ő volt a 2004-es narancsos forradalom társelnöke, majd két cikluson át Ukrajna miniszterelnöke.

2010-ben elnökjelöltként indult Viktor Janukovics ellen, akit a narancsos forradalom buktatott meg. Janukovics később börtönbe vetette Timosenkót 2011 és 2014 között, politikai okokból. Szabadulása a 2013-as EuroMajdan forradalom végén történt. Timosenko 2014-ben újra indult az elnökválasztáson, de Petro Porosenko győzött, majd 2019-ben sem jutott be a második fordulóba, amikor Volodimir Zelenszkij került hatalomra.

A politikus 2025 márciusában részt vett háttértárgyalásokon a Trump-kormány tagjaival Zelenszkij pártjának riválisaként, ugyanakkor támogatta az egy éve vitatott törvényt az ukrán korrupcióellenes szervezetek felszámolásáról.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!