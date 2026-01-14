Julija Timosenkót vesztegetési ügyben vádolják

Julija Timosenkót, a Batykivscsina (Haza) párt vezetőjét azzal vádolják, hogy kenőpénzt ajánlott fel parlamenti képviselőknek – közölte Olha Posztoljuk, a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SAPO) szóvivője január 14-én a Suspilne hírportállal, írja a The Kyiv Independent.

Julija Timosenko az Európai Néppárt (EPP) valenciai kongresszusán 2025. április 29-én (Fotó: AFP/José Jordan)

A NABU szerint nem egyszeri megállapodásról volt szó, hanem hosszú távú együttműködésről előre kifizetett összegekkel, amelynek célja az volt, hogy a képviselők az utasítások szerint szavazzanak, vagy bizonyos esetekben tartózkodjanak a szavazástól.

Január 13-án a SAPO és a NABU átkutatta a Batykivscsina (Haza) párt irodáit.

Timosenko január 14-i Facebook-bejegyzésében megerősítette a házkutatásokat, és azzal érvelt, hogy azoknak „semmi közük a törvényhez vagy a törvényességhez”.

Hozzátette, hogy semmit nem találtak, ezért csak a munkahelyi telefonjait, parlamenti dokumentumait és személyes megtakarításait vitték el, amelyek mind teljes mértékben be vannak jelentve hivatalos vagyonnyilatkozatában.

Timosenko tagadja a vádakat

„Határozottan visszautasítok minden abszurd vádaskodást” – írta az ellenzéki politikus. Timosenko szerint az ügy hátterében a közelgő választások állhatnak.

Úgy tűnik, a választások közelebb vannak, mint gondoltuk, és valaki elkezdte kiszorítani a versenytársakat.

A vád bejelentése két héttel azután történt, hogy a NABU december 27-én egy parlamenti szavazatokért cserébe pénzt kapó bűnszervezetet leplezett le, amely több törvényhozót is érintett.

Julija Timosenko, a Batykivscsina párt vezetője és parlamenti képviselője, valamint Petro Porosenko, az Európai Szolidaritás párt vezetője és parlamenti képviselő Kijevben, Ukrajnában, 2024. november 5-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Volodymyr Tarasov)

Timosenko pártja jelenleg 25 mandátummal rendelkezik a parlamentben. Január 13-án részt vett az ülésen, amelyen kormányátalakítás történt a legfontosabb pozíciókban. Az átszervezés közvetlenül az ország legnagyobb korrupciós botránya, az állami nukleáris vállalat, az Enerhoatom pénzmosási és sikkasztási ügye után zajlott, amelyet a NABU tárt fel 2025 őszén.

A Timosenko elleni vesztegetési ügyet közvetlenül nem kapcsolják az Enerhoatom-botrányhoz. Az ellentmondásos veterán politikust nemcsak Ukrajna belpolitikai életében, hanem nemzetközi szinten is ismertté tette hosszú karrierje, a tömegtüntetésekben való részvétele és jellegzetes frizurája. Ő volt a 2004-es narancsos forradalom társelnöke, majd két cikluson át Ukrajna miniszterelnöke.

2010-ben elnökjelöltként indult Viktor Janukovics ellen, akit a narancsos forradalom buktatott meg. Janukovics később börtönbe vetette Timosenkót 2011 és 2014 között, politikai okokból. Szabadulása a 2013-as EuroMajdan forradalom végén történt. Timosenko 2014-ben újra indult az elnökválasztáson, de Petro Porosenko győzött, majd 2019-ben sem jutott be a második fordulóba, amikor Volodimir Zelenszkij került hatalomra.

A politikus 2025 márciusában részt vett háttértárgyalásokon a Trump-kormány tagjaival Zelenszkij pártjának riválisaként, ugyanakkor támogatta az egy éve vitatott törvényt az ukrán korrupcióellenes szervezetek felszámolásáról.





