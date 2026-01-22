A Tisza Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben – majd szánalmas magyarázkodásba kezdtek

A Tisza Párt a mai bizalmatlansági szavazáson – Ursula Von der Leyen ellen – nem vesz részt. Ezzel a lépéssel a párt Brüsszel álláspontja mellé sorakozott fel, a magyar gazdák érdekeivel szemben.

A Tisza Párt Brüsszel mellé állt a gazdákkal szemben (Fotó: MTI / Bodnár Boglárka)

Ma az Európai Bizottság elnöke elleni bizalmatlansági indítványról szavaz az Európai Parlament. A negyedik ilyen indítványról egy éven belül. A TISZA nem vesz részt a szavazáson – osztotta meg Magyar Péter a Facebookon közzétett posztjában.

Mint arról korábban írtunk, Ursula von der Leyen politikai pályáját évek óta viták és bírálatok kísérik, amelyek korrupciógyanús kérdéseket is felvetnek. A Pfizerrel kapcsolatos ügytől kezdve az NGO-finanszírozásokon át a luxuséletmódját érintő kritikákig, majd a Mercosur-megállapodás körüli vitákig több olyan eset is napvilágra került, amelyek az Európai Bizottság elnökének hitelességét vonták kétségbe.



