Ónos eső, majd havazás jön, újra nagyobb lehűlés érkezik

Tisza Párt

Itt az ukrán beismerés! A Tisza Párt ezt hogy fogja kimagyarázni?

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Az ukrán sajtó arról ír, hogy Orbán Anita a Tisza Párt külpolitikai felelőse elismerte, hogyha nyernek, akkor jelentősen megváltozhat Magyarország Ukrajna-politikája. Magyar Péterékben bíznak Ukrajnában.
Tisza PártpolitikaálláspontUkrajnaMagyarország

Egy ukrán véleménycikk szerint a Tisza Párt hatalomra kerülése esetén jelentősen megváltozhatna Magyarország Ukrajnával kapcsolatos politikája. Az írás szerzője nyíltan amellett érvel, hogy Budapestnek szakítania kellene a jelenlegi, óvatos és kritikus állásponttal, és aktívan támogatnia kellene Ukrajna európai uniós csatlakozását, írja a Kyiv Post.

Tisza párt
Az európai és az ukrán zászló az Európai Parlament előtt mutatják be Brüsszelben (Fotó: AFP/John Thys)

A cikk szerzője úgy véli, Ukrajna EU-tagsága nemcsak Kijev, hanem az egész Európai Unió számára stabilitást, biztonságot és hosszú távú előnyöket jelentene. 

Elismeri ugyan, hogy a csatlakozás folyamata hosszadalmas és számos akadályba ütközik, azonban hangsúlyozza: politikai akarattal és fokozatos megoldásokkal Ukrajna integrációja felgyorsítható.

A Tisza Párt, mint alternatíva a jelenlegi magyar állásponthoz képest

A véleménycikk kitér arra, hogy Magyarország kormánya az egyik legkritikusabb Ukrajna uniós közeledésével szemben. A szerző szerint ezzel szemben a Tisza Párt nyitottabb és együttműködőbb megközelítést képviselne, amit a cikk szerint Orbán Anita (kiemelve, hogy nem a miniszterelnök rokona) a párt külpolitikai felelőse által képviselt álláspont is alátámaszt.

Az ukrán szerző azt sugallja: egy esetleges politikai fordulat Magyarországon megnyithatná az utat Ukrajna gyorsabb európai integrációja előtt, és csökkentené azokat az akadályokat, amelyeket jelenleg Budapest emel Brüsszelben.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője (Fotó: Facebook/Orbán Anita) tiszás
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Orbán Anita, a párt külügyi szakértője  (Forrás: Facebook/Orbán Anita)

Ukrajna EU-tagsága mint stratégiai cél

A cikk hangsúlyozza: Ukrajna uniós csatlakozása nem „jóindulat kérdése”, hanem stratégiai befektetés Európa jövőjébe. A szerző szerint a bővítés növelné az EU biztonságát, és intézményi garanciákat adna Ukrajna háború utáni stabilitására. Az írás kitér arra is, hogy a teljes jogú tagság rövid távon nem reális, ugyanakkor részleges vagy fokozatos csatlakozási formák – például korlátozott jogokkal járó tagság – már belátható időn belül megvalósíthatók lennének, akár a tagállami egyhangúság megkerülésével is.

Nyílt bírálat a magyar kormánnyal szemben

A magyar kormánnyal szemben egyértelműen kritikus cikk a Tisza Pártot olyan politikai erőként mutatja be, amely kész lenne alkalmazkodni a brüsszeli és ukrán elvárásokhoz. Mindez jól mutatja: Ukrajnában nemcsak figyelemmel kísérik a magyar belpolitikai folyamatokat, hanem nyíltan abban is bíznak, hogy egy esetleges kormányváltás Magyarország Ukrajna-politikájában is fordulatot hozhat. 

 

