Donald Trump olyat mondott a NATO-ról, amire senki sem számított – mutatjuk!

A NATO-t és európai szövetségeseit bírálta Donald Trump amerikai elnök a Truth Socialön közzétett bejegyzésében. Trump szerint az Egyesült Államok évekig egyedül finanszírozta a szövetséget, miközben a tagállamok nem teljesítették vállalásaikat, és úgy véli: Amerika nélkül sem Oroszország, sem Kína nem tartana a NATO-tól.
Trumporosz-ukrán háborúNATO

„Emlékezzünk csak: a nagy NATO-rajongók közül sokan még a GDP két százalékát sem költötték védelemre, és a legtöbben egyszerűen nem fizették a részüket – egészen addig, amíg én színre nem léptem. Az Egyesült Államok addig ostobán helyettük állta a cechet. Én viszont – tisztelettel – elértem, hogy öt százalékra emeljék a hozzájárulásukat, és most már azonnal fizetnek. Sokan azt mondták, ez lehetetlen, de mégis sikerült, mert mindenekelőtt baráti viszony köt össze bennünket. Az én közreműködésem nélkül Oroszország mára már egész Ukrajnát elfoglalta volna” – írja Donald Trump amerikai elnök a Truth Social-oldalán.

Donald Trump amerikai elnök
Fotó: AFP

 

Oroszország és Kína az Egyesült Államok nélkül mit sem tart a NATO-tól, és komolyan kétlem, hogy a szövetség mellettünk állna, ha nekünk valóban szükségünk lenne rá. Mindenki szerencsésnek mondhatja magát, amiért az első ciklusomban újjáépítettem az amerikai hadsereget, és ezt a munkát most is folytatom

– tette hozzá.

„Mi mindig ott leszünk a NATO mellett – még akkor is, ha a szövetség nem lenne ott értünk, amikor valóban szükségünk lenne rá. Az egyetlen ország, amelytől Kína és Oroszország tart, és amelyet tisztel, az az általam újjáépített Egyesült Államok. Tegyük újra naggyá Amerikát! — DJT elnök” – zárta.

Orosz-ukrán háború
