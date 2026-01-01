Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Súlyos lépésre szánta el magát Ausztria – ezt mindenki megérzi majd

Látta?

Szilveszteri Szuperlottó: több tucatnyian milliomosként koccinthattak

új év

Így köszöntötte Trump az új évet

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump szilveszterkor azt kívánta, hogy „béke legyen a Földön”-t. Az Egyesült Államok elnöke Mar-a-Lagóban tartott óévbúcsúztató rendezvényt, amelyen részt vett többek között Benjamin Netanjahu is. Trump a kormányzati szövetségesei és támogatóival együtt köszöntötte az új évet, és Amerika jelenlegi helyzetéről is beszélt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
új évTrumpkívánság

Donald Trump elnök újévi kívánsága az volt, hogy béke legyen a Földön. Az amerikai elnök Melania Trumppal együtt köszöntötte az új évet a floridai Palm Beachen, Mar-a-Lagoban.

Donald Trump szilveszterkor „béke a Földön”-t kívánt, így köszöntötte az új évet (Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)
Donald Trump szilveszterkor „béke a Földön”-t kívánt, így köszöntötte az új évet (Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az elnök szmokingban jelent meg, és röviden szólt az újságírókhoz a bálterem előtt, mellette állt Melania, aki egy ezüst ruhát viselt.

Béke a Földön”

– válaszolta Trump arra a kérdésre, mi a fogadalma 2026-ra, majd bement a szilveszteri ünnepségre. 

A zsúfolt bálteremben Trump azt mondta a vendégeknek, hogy az ország „nagyon jól teljesít.” „Visszatértünk. Erősek vagyunk” – tette hozzá. Ezután megígérte, hogy „a végére jár” a Minnesota államban állítólag elterjedt jóléti csalásoknak, majd átadta a színpadot egy művésznek, aki élőben festett.

A vendégek között volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, aki néhány nappal korábban találkozott Trumppal, hogy áttekintsék a gázai tűzszüneti megállapodás helyzetét.

Az eseményen megjelentek az elnök legidősebb fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump is, valamint menyük, Lara Trump.

Több Trump-kormányzati tisztségviselő és szövetséges is jelen volt, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Jeanine Pirro, Washington D.C. amerikai ügyésze, Tom Emmer minnesotai republikánus képviselő, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Dan Scavino, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, valamint Sergio Gor nagykövet.

A díszvacsorán ott volt Hussain Sajwani emirátusi milliárdos is, aki korábban 20 milliárd dolláros befektetést ígért amerikai adatközpontokba.

Rengeteg vezető van itt

 – jegyezte meg Trump az ünneplők kapcsán. Az exkluzív eseményen fellépett a keresztény témájú festményeiről ismert Vanessa Horabuena, aki gyorsfestésben Jézust ábrázoló művet készített. Trump bejelentette, hogy a festményt jótékonysági árverésre bocsátják. „Ezek az emberek dúsgazdagok” – tréfálkozott.

A legmagasabb licit 2,5 millió dollár volt, amelyet a helyi seriffhivatal és a St. Jude Gyermekkutató Kórház javára ajánlottak fel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!