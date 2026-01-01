Így köszöntötte Trump az új évet

Donald Trump elnök újévi kívánsága az volt, hogy béke legyen a Földön. Az amerikai elnök Melania Trumppal együtt köszöntötte az új évet a floridai Palm Beachen, Mar-a-Lagoban.

Donald Trump szilveszterkor „béke a Földön”-t kívánt, így köszöntötte az új évet (Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Az elnök szmokingban jelent meg, és röviden szólt az újságírókhoz a bálterem előtt, mellette állt Melania, aki egy ezüst ruhát viselt.

Béke a Földön”

– válaszolta Trump arra a kérdésre, mi a fogadalma 2026-ra, majd bement a szilveszteri ünnepségre.

A zsúfolt bálteremben Trump azt mondta a vendégeknek, hogy az ország „nagyon jól teljesít.” „Visszatértünk. Erősek vagyunk” – tette hozzá. Ezután megígérte, hogy „a végére jár” a Minnesota államban állítólag elterjedt jóléti csalásoknak, majd átadta a színpadot egy művésznek, aki élőben festett.

A vendégek között volt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök is, aki néhány nappal korábban találkozott Trumppal, hogy áttekintsék a gázai tűzszüneti megállapodás helyzetét.

Az eseményen megjelentek az elnök legidősebb fiai, Donald Trump Jr. és Eric Trump is, valamint menyük, Lara Trump.

Több Trump-kormányzati tisztségviselő és szövetséges is jelen volt, köztük Kristi Noem belbiztonsági miniszter, Jeanine Pirro, Washington D.C. amerikai ügyésze, Tom Emmer minnesotai republikánus képviselő, Rudy Giuliani volt New York-i polgármester, Dan Scavino, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, valamint Sergio Gor nagykövet.

REPORTER: "Mr. President, do you have a New Year's resolution?"



PRESIDENT TRUMP: "Peace. Peace on Earth." pic.twitter.com/NXS1QAJg46 — Fox News (@FoxNews) January 1, 2026

A díszvacsorán ott volt Hussain Sajwani emirátusi milliárdos is, aki korábban 20 milliárd dolláros befektetést ígért amerikai adatközpontokba.

Rengeteg vezető van itt

– jegyezte meg Trump az ünneplők kapcsán. Az exkluzív eseményen fellépett a keresztény témájú festményeiről ismert Vanessa Horabuena, aki gyorsfestésben Jézust ábrázoló művet készített. Trump bejelentette, hogy a festményt jótékonysági árverésre bocsátják. „Ezek az emberek dúsgazdagok” – tréfálkozott.

A legmagasabb licit 2,5 millió dollár volt, amelyet a helyi seriffhivatal és a St. Jude Gyermekkutató Kórház javára ajánlottak fel.