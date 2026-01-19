Davos: Európa Trump és Grönland miatt pánikol

Európai diplomaták eredetileg arra készültek, hogy a svájci Davosban megrendezett Világgazdasági Fórumon az ukrajnai háború lezárását célzó béketárgyalások kerülnek fókuszba. A Politico azonban úgy értesült: az eseményen végül Donald Trump grönlandi tervei dominálják majd a napirendet, írta a TASZSZ.

Donald Trump amerikai elnök miközben videokonferencián keresztül beszédet mond a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén, 2025. január 23-án

(Fotó: AFP/Fabrice Coffrini)

A brüsszeli lap szerint Európa „az elmúlt évtizedek legsúlyosabb transzatlanti válságával” néz szembe, és Davost arra kívánja felhasználni, hogy lebeszélje az amerikai elnököt a NATO megrendítéséről.

Titkos egyeztetések Trump és az európai vezetők között

Politico-források szerint legalább egy személyes találkozó is létrejön Donald Trump, valamint kulcsfontosságú EU-s és NATO-s vezetők között. A háttérben intenzív diplomáciai egyeztetések zajlanak, mivel Washington és több európai főváros között éles ellentét alakult ki Grönland jövője miatt.

Trump nem enged Grönland ügyében

Donald Trump amerikai elnök többször is kijelentette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kellene válnia. Már első elnöki ciklusa idején is felvetette a sziget megvásárlásának lehetőségét, 2025 márciusában pedig már nyíltan beszélt az annektálás esélyéről.

A Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, Stephen Miller korábban megkérdőjelezte Dánia jogát Grönland feletti ellenőrzésre, ami tovább fokozta a feszültséget Washington és Koppenhága között.

Grönland jelenleg Dánia autonóm területe, ugyanakkor stratégiai jelentősége óriási. Az Egyesült Államok és Dánia 1951-ben védelmi megállapodást kötött, amelyben Washington vállalta a sziget katonai védelmét egy esetleges támadás esetén, a NATO-hoz kapcsolódó kötelezettségek mellett.

Davosban forrnak az indulatok

A január 19–23. között megrendezett Világgazdasági Fórum idei mottója a „A párbeszéd szelleme”, ám a jelek szerint kemény geopolitikai ütközetek várhatók. Miközben az ukrajnai háború továbbra is megoldatlan, Európa figyelme most Grönlandra és Donald Trump következő lépésére összpontosul.

Egyre több elemző szerint a davosi találkozó nem Ukrajnáról, hanem a Nyugat egységének megmentéséről szól majd.