Trump felmondhat Ukrajnának

A lap szerint egy ilyen terv részét képezheti nyugati katonai erők ukrajnai telepítése, valamint az a vállalás, hogy egy újabb orosz támadás esetén intézkedéseket hoznak. Hosszú távon azonban az elrettentés alapját Ukrajna saját katonai képességeinek és védelmi technológiai fejlesztéseinek kell adniuk.

Trump felmondhatja az Ukrajnával kötött biztonsági megállapodásokat (Fotó: AFP)

A cikk szerint Ukrajnának olyan, partnerei által támogatott programra van szüksége, amely nagy volumenű segélycsomagokat, beruházásokat, fegyverbeszerzéseket, hírszerzési együttműködést és kiképzési lehetőségeket fog össze egy átfogóbb terv részeként. Ennek célja a fegyveres erők és a védelmi ipari bázis megerősítése lenne, ideális esetben legalább öt éven keresztül – írja az Unian.

A szerző ugyanakkor kiemeli:

Ukrajna újrafegyverzése jelentős költségekkel jár, miközben Európa eddig sem tudta biztosítani a hosszú távú tervezéshez szükséges forrásokat. Az a helyzet viszont, amelyben az ukrán hadsereg folyamatosan túlélési kényszerben működik, összességében még drágább lenne.

A Foreign Affairs megjegyzi: az Egyesült Államok kész részt venni egy Ukrajnát érintő biztonsági rendszerben, amely európai vezetésű csapattelepítést, valamint az úgynevezett 5. cikkhez hasonló garanciákat is tartalmazna. Ennek ellenére még amerikai részvétel esetén is kérdéses marad az európai biztonsági ígéretek megbízhatósága.

Jelenleg minden potenciális támadó tisztában van azzal, hogy egy amerikai szövetséges elleni támadás katonai választ váltana ki az Egyesült Államok részéről.

Ukrajna esetében azonban sem Európa, sem az USA nem mutatott egyértelmű készséget arra, hogy fegyveresen is fellépjen az ország védelmében. 2022 óta többször is hangsúlyozták, hogy politikájuk célja a közvetlen katonai konfliktus elkerülése Oroszországgal.

❗️US security guarantees for Ukraine may turn out to be empty: Trump is unlikely to fulfill them, – NYT. pic.twitter.com/95TOSSCepK — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) January 2, 2026

A bizonytalanságot Donald Trump kiszámíthatatlansága tovább növeli – írja a szerző. Ezt erősítik Oroszországgal kapcsolatos nézetei, valamint a transzatlanti kapcsolatokban keltett feszültségek, köztük a Grönlanddal kapcsolatos kijelentései.

A cikk szerint még abban az esetben is, ha

Trump formálisan elfogadná az amerikai támogatást, kevés akadálya lenne annak, hogy egy orosz támadás esetén visszalépjen vállalásaitól. A megállapodást érvénytelennek nyilváníthatná, megismételve azt az állítását, miszerint Ukrajna felelős az orosz agresszió kiváltásáért.

Ezekre tekintettel Európa és Ukrajna azt javasolta, hogy az Egyesült Államok vezesse a tűzszünet betartását ellenőrző és felügyelő mechanizmust. Kijev emellett azt kéri az amerikai Kongresszustól, hogy a megállapodott garanciákat törvényben rögzítsék. A szerző szerint azonban még kongresszusi jóváhagyás esetén is a garanciák végrehajtása nagymértékben az amerikai elnök döntéseitől függne. Hozzáteszi: Trump Európával, valamint annak biztonsági és gazdasági érdekeivel szembeni ellenségessége külpolitikájának egyik meghatározó eleme, és ez a hozzáállás erősödni látszik.