Trump nem hátrál meg: Amerika betette a lábát Grönlandra

Az amerikai, dán és grönlandi tisztviselők szerdán ültek tárgyalóasztalhoz. A dán amerikai nagykövetség szóvivője szerint az egyeztetések célja az, hogy kezeljék az Egyesült Államok biztonsági aggályait az Arktisz térségében, ugyanakkor tiszteletben tartsák a Dán Királyság „vörös vonalait”, vagyis Grönland szuverenitását, írja a Bloomberg.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök

(Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Trump visszavett terveiből, de nem hátrált meg

A mostani tárgyalások előzménye, hogy Donald Trump a múlt héten egy „jövőbeli megállapodás keretéről” beszélt, és cserébe vállalta: nem vet ki vámokat azokra az európai országokra, amelyek ellenzik Grönland amerikai megszerzését. Ez jelentős irányváltás volt, miután az elnök hetekig erős nyomást gyakorolt Koppenhágára és Nuukra, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá kerüljön a stratégiai jelentőségű sziget.

A fenyegetések és kijelentések komoly felháborodást váltottak ki Dániában, Grönlandon és több európai NATO-tagállamban is.

Európa mozgósít, Washington bizakodó

A dán és grönlandi vezetők jelenleg Berlinben és Párizsban egyeztetnek, hogy európai támogatást szerezzenek az amerikai tárgyalásokkal párhuzamosan. Közben Marco Rubio amerikai külügyminiszter a szenátus külügyi bizottsága előtt úgy fogalmazott: „jó helyzetben vagyunk” Grönland ügyében.

Rubio szerint a folyamat professzionális és egyenes módon zajlik, és olyan megoldáshoz vezethet, amely minden fél számára elfogadható. A demokrata szenátorok ugyanakkor bírálták a Trump-adminisztrációt, amiért szerintük feszültséget kelt a NATO észak-atlanti szövetségesei körében.

Donald Trump amerikai elnök Mark Rutte NATO-főtitkárral beszélget a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülése alkalmából

(Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Trump a tervezett megállapodást a NATO főtitkárával, Mark Ruttéval folytatott davosi tárgyalásai után jelentette be. A megbeszéléseken szó esett amerikai rakéták telepítéséről, bányászati jogokról – elsősorban a kínai befolyás visszaszorítása érdekében –, valamint a NATO megerősített arktiszi jelenlétéről.

Dán részről jelezték: készek újratárgyalni az együttműködést az Egyesült Államokkal Grönland kapcsán, de a sziget szuverenitása nem képezheti alku tárgyát.

Sajtóértesülések szerint Washington azt is vizsgálja, hogy módosítsa a Dániával kötött védelmi megállapodást, amely jelenleg korlátozza az amerikai katonai jelenlétet Grönlandon. Az 1951-ben aláírt, majd 2004-ben módosított egyezmény előírja, hogy az Egyesült Államoknak egyeztetnie kell Dániával és Grönlanddal minden jelentős katonai változtatás előtt.