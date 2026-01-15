Donald Trump elárulta, ki áll a béke útjában – ez még Brüsszelnek is megakad a torkán

Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy egy esetleges békemegállapodást Ukrajna – és nem Oroszország – hátráltat, ami éles ellentétben áll az európai szövetségesek retorikájával, akik következetesen azt hangsúlyozták, hogy Moszkvának csekély érdeke fűződik az ukrajnai háború befejezéséhez. Egy szerdán, az Ovális Irodában adott exkluzív interjúban Trump kijelentette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök készen áll arra, hogy lezárja Ukrajna elleni, csaknem négy éve tartó invázióját. Az amerikai elnök szerint Zelenszkij ezzel szemben visszafogottabb – írja cikkében a Reuters.

Donald Trump szerint Zelenszkij akadályozza a békemegállapodást

Fotó: AFP

Szerintem készen áll a megállapodásra – mondta Trump az orosz elnökről. Szerintem Ukrajna kevésbé áll készen a megállapodásra.

Arra a kérdésre, hogy miért nem sikerült még megoldaniuk az Egyesült Államok vezette tárgyalásoknak Európa második világháború óta legnagyobb szárazföldi konfliktusát, Trump így válaszolt: „Zelenszkij.”

Trump megjegyzései arra utaltak, hogy ismét nőtt a frusztrációja az ukrán vezetővel szemben.

A két elnöknek régóta viharos a kapcsolata, bár az egyeztetéseik Trump hivatalba való visszatérésének első évében javulni látszottak.

Trump to Reuters:



"I think Putin's ready to make a deal. I think Ukraine is less ready to make a deal."



Asked why U.S.-led negotiations had not yet resolved Europe's largest land conflict since World War Two, Trump responded: "Zelensky." pic.twitter.com/x2JXvtuUqO — Margarita Simonyan (@M_Simonyan) January 15, 2026

Több kudarc és újrakezdés után az Egyesült Államok vezette tárgyalások az elmúlt hetekben a háború utáni Ukrajna biztonsági garanciáira összpontosultak, annak érdekében, hogy Oroszország egy esetleges békemegállapodás után ne támadja meg újra az országot.

Az amerikai tárgyalók arra ösztönözték Ukrajnát, hogy bármilyen Oroszországgal kötendő megállapodás részeként mondjon le keleti, donbászi régiójáról.

Az ukrán tisztviselők mélyen bevonódtak a közelmúltbeli tárgyalásokba, amelyeket az amerikai oldalon Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje vezetett. Egyes európai tisztviselők kétségbe vonták annak valószínűségét, hogy Putyin beleegyezne bizonyos, Kijev, Washington és európai vezetők által nemrég kidolgozott feltételekbe.

Arra a kérdésre, hogy találkozna-e Zelenszkijjel a jövő héten Svájcban a davosi Világgazdasági Fórumon, Trump azt mondta, hogy igen, de utalt arra, hogy nincsenek konkrét tervek.

Találkoznék – ha ott lesz – mondta Trump. Én ott leszek.

Arra a kérdésre, miért gondolja, hogy Zelenszkij visszafogja a tárgyalásokat, Trump nem részletezte, csupán annyit mondott:

Egyszerűen azt gondolom, hogy, tudja, nehezen jut el odáig.

Zelenszkij nyilvánosan kizárta bármiféle területi engedmény lehetőségét Moszkva felé, mondván, hogy Kijevnek az ország alkotmánya alapján nincs joga átadni egyetlen területet sem.