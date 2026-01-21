Trump eltörli Iránt a föld színéről, ha ezt teszik – sokkoló fenyegetés

Az amerikai elnök félreérthetetlen üzenetet küldött Irán vezetésének. Donald Trump szerint ha kell, készen áll eltörölni őket a Föld színéről – írja a Newsweek.

Fotó: CELAL GUNES / ANADOLU

Trump nemrég az iráni vezetéstől érkező gúnyolódásra válaszul hangsúlyozta, hogy nagyon határozott utasításai vannak. A konfliktus az amerikai elnök és az iráni vezetés között azután éleződött ki újra, hogy tüntetések kezdődtek az országban, amelyben ezrek haltak meg a brutális hatósági fellépés közepette.

Az amerikai elnök korábban jelezte, hogy ha az iráni vezetés ártatlanokat öl, akkor be fog avatkozni az Egyesült Államok.

Donald Trump amerikai elnök kedden figyelmeztette Iránt, hogy országa erőteljesen fog reagálni, ha Teherán merényletet követne el.

„Nem kellene ezt tenniük, de értesítést hagytam. Ha bármi történik, felrobbantjuk az egész országot – az egész országot felrobbantjuk” – mondta a NewsNationnek adott interjújában, az iráni vezetés folyamatos fenyegetéseivel kapcsolatos kérdésre válaszolva.

Trump azt mondta, Joe Biden volt elnöknek „szólnia kellett volna valamit”, amikor először tettek hasonló kijelentéseket, azzal érvelve, hogy a korábbi vezetők nem reagáltak erőteljesen.

„Ha ilyen fenyegetést tennének valakire, még csak nem is egy elnökre, de valakire, ahogy velem tették, akkor mindenképpen keményen lecsapnék rájuk” – mondta.

Iránban politikai és társadalmi válság alakult ki, miután az arab ország számos csapással nézett szembe. Az iráni vezetés számára ugyanis óriási arcvesztés volt, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös csapások eredményeként számolta fel atomlétesítményeit. Emellett azonban a gazdasági helyzet is tarthatatlan, az emberek pedig a növekvő infláció és a megélhetési válság hatására utcára vonultak.