Trump szerint Kubának hamarosan vége

Az amerikai elnök szerint a kubai rezsim hamarosan megbukhat. Donald Trump erről az Air Force One fedélzetén beszélt, ami során ismét jelezte igényét Grönlandra – írja a Politico.

Trump kemény kijelentéseket tett

Fotó: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump nemrég az amerikai kormányzati repülőgép fedélzetén adott interjút, amely során figyelmeztette a kolumbiai elnököt, megjósolta, hogy Kuba hamarosan összeomolhat, valamint újra bejelentkezett Grönlandért. Az elnök Washingtonba való visszatérésekor az Air Force One fedélzetén 48 órával azután tette a kijelentéseket, hogy az Egyesült Államok őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt.

Az amerikai elnök ennek kapcsán jelezte, hogy újraépítik az olajkitermeléshez szükséges infrastruktúrát és kijelentette, hogy egyelőre az Egyesült Államok irányítja az országot.

Trump ugyanakkor egy második támadást is kilátásba helyezett, amennyiben a venezuelai vezetés nem teljesíti az elvárásokat. Az amerikai elnök arról is beszélt, hogy véleménye szerint Kuba hamarosan összeomlik. „Úgy tűnik, Kuba készen áll a bukásra” – mondta Trump. „Nem tudom, hogy kitartanak-e.” Az amerikai elnök szerint ugyanis Kuba eddig csak Venezuela miatt tudott fennmaradni.

Az amerikai kormányzat álláspontja szerint Maduro célba vétele nagyrészt a kábítószer-kereskedelem megállítására irányuló erőfeszítés volt. Trump Gustavo Petro kolumbiai elnöknek is üzent, aki hangosan bírálta az Egyesült Államok venezuelai műveletét.

Kolumbia is nagyon beteg – egy beteg ember vezeti, aki szeret kokaint készíteni és az Egyesült Államokba küldeni, és nem sokáig fogja ezt csinálni

– mondta Trump.

Az amerikai elnök egyúttal ismét jelezte, hogy az Egyesült Államok igényt tart Grönlandra. „Nemzetbiztonsági szempontból szükségünk van Grönlandra. Az EU-nak szüksége van ránk, hogy Grönlandja legyen” – mondta Trump.