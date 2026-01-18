Történelmi jelentőségű meghívást kapott a magyar miniszterelnök

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Magyarország miniszterelnökeként meghívhatom Önt, hogy csatlakozzon hozzám egy kritikus jelentőségű, történelmi és nagyszabású erőfeszítésben a Közel-Kelet békéjének megszilárdítása érdekében, és ezzel egy időben elinduljunk a globális konfliktusok megoldásának egy bátor, új megközelítése felé!” – olvasható Trump levelében.

Donald Trump meghívta Orbán Viktort, hogy alapító tagként vegyen részt a Béke Tanács munkájában (Fotó: AFP/SAUL LOEB)

„2025. szeptember 29-én bejelentettem az Átfogó Tervet a gázai konfliktus lezárására, egy rendkívüli, 20 pontos ütemtervet, amelyet gyorsan elfogadtak a világ vezetői, beleértve az arab világ, Izrael és Európa számos meghatározó államfőjét is. E terv előmozdításaként november 17-én az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa elsöprő többséggel elfogadta a 2803. számú határozatot, amely üdvözölte és jóváhagyta ezt a víziót” – fogalmazott Donald Trump, hozzátéve:

Most elérkezett az idő, hogy mindezeket az álmokat valóra váltsuk. A terv középpontjában a Béketanács áll, a valaha összeállított legimpozánsabb és legjelentősebb testület, amely új nemzetközi szervezetként és átmeneti kormányzati igazgatási struktúraként jön létre.

Az amerikai elnök kiemelte:

„Erőfeszítésünk egy kiváló nemzetekből álló csoportot hoz majd össze, amelyek készek vállalni a maradandó béke megteremtésének nemes felelősségét – egy olyan megtiszteltetést, amely azoknak jár, akik készek példát mutatva vezetni, és ragyogóan befektetni egy biztonságos és virágzó jövőbe a következő nemzedékek számára. Elkötelezett és kiváló partnereinket – akiknek többsége nagy tiszteletnek örvendő világvezető – a közeljövőben össze fogjuk hívni.”

Trump levelében úgy fogalmazott:

A Tanács elnökeként ezúton hivatalosan meghívom Magyarországot, hogy alapító tagállamként csatlakozzon, és az Ön képviseletében részesévé váljon a Béketanács Alapokmányának. Ez a Tanács egyedülálló lesz, ehhez fogható még soha nem létezett! Minden tagállam kijelölhet egy felhatalmazott képviselőt, aki nevében részt vesz és közreműködik az üléseken. Mellékelten megküldjük az Átfogó Tervet és a Tanács Alapokmányát, amely immár nyitva áll az Ön aláírása és ratifikációja előtt. Várom a közös munkát Önnel a jövőben, hosszú távon, azzal a céllal, hogy megteremtsük a tartós VILÁGBÉKÉT, JÓLÉTET ÉS NAGYSÁGOT MINDENKI SZÁMÁRA!

Orbán Viktor közösségi oldalán közzétett bejegyzésben osztotta meg az amerikai elnök levelét. Bejegyzéséhez azt írta: „Ha Trump, akkor béke! Magyarország békéért tett erőfeszítéseit elismerik! Trump elnök felkért, hogy csatlakozzunk a Béketanács munkájához, alapítóként. Elnök úr megtisztelő felkérését természetesen elfogadtuk. ”