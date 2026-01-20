Trump nyilatkozata Grönlandról feszültséget keltett

Trump hétfőn késő este Floridában beszélt arról, hogy Grönland az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságú, elsősorban az orosz és a kínai befolyás ellensúlyozása miatt. Állítása szerint Dánia nem rendelkezik megfelelő védelmi képességekkel a térségben.

Az asztalra csapott Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP / JIM WATSON)

Szükségünk van rá. Ennek meg kell történnie

– fogalmazott újságíróknak, Grönlandra utalva.

Arra a kérdésre, hogy az európai vezetők várhatóan ellenállnak-e az elképzelésnek, úgy fogalmazott: nem gondolja, hogy jelentős ellenállásra kellene számítani.

Trump hétfőn nem volt hajlandó egyértelműen megválaszolni, hogy kész lenne-e erő alkalmazására a Grönland feletti ellenőrzés megszerzése érdekében

– jelentette a The Hill.

Az amerikai elnök az NBC Newsnak annyit közölt, hogy az ügyben nem kíván nyilatkozni, ugyanakkor egyértelművé tette: teljes mértékben számol új vámok bevezetésével Dániával és más európai országokkal szemben, ha nem sikerül megállapodásra jutni az északi-sarki sziget kérdésében. A február 1-jén hatályba lépő vámok Norvégiát is érintik.

Trump korábban Jonas Gahr Store norvég miniszterelnöknek küldött levelében a Dánia autonóm területére vonatkozó igényeit összefüggésbe hozta azzal, hogy nem neki ítélték oda a Nobel-békedíjat.

„Nem érdekel a Nobel-díj. Egy kiváló nő úgy vélte, hogy megérdemelném, és valóban szerette volna, ha megkapom. Ezt nagyra értékelem”– mondta Trump, Maria Corina Machado venezuelai ellenzéki vezetőre utalva, aki egy érmet adott át neki.

„Norvégia ezt teljes egészében ellenőrzi, akármit is mondanak”– jelentette ki Trump.

A Nobel-békedíjat ugyanakkor nem a norvég kormány, hanem egy független bizottság ítéli oda.

Trump a davosi útja előtt az amerikai gazdaság helyzetéről is beszélt, amelyet a világ „legdinamikusabbjának” nevezett

– írja a Bloomberg.

„Sok találkozót tervezünk, de Davos számára a legfontosabb üzenet az, hogy mennyire kedvezően alakulnak a dolgok az Egyesült Államokban” – fogalmazott az amerikai elnök.

Trump nyilatkozatai és vámfenyegetései feszültséget keltettek a NATO európai szövetségesei körében. A Grönland feletti ellenőrzés megszerzéséhez kapcsolódó fenyegetések eszkalációja felháborította az uniós vezetőket, és Emmanuel Macron francia elnököt arra késztette, hogy felvesse az Európai Unió legerősebb megtorló eszközének aktiválását. A Politico ugyanakkor arról számolt be: miközben Európának egységre lenne szüksége a Trumppal szembeni fellépéshez, Franciaország és Németország egyre inkább eltávolodik egymástól.