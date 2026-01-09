Szijjártó Péter elárulta, miért tart ki Donald Trump Orbán Viktor mellett – videó

„Ez a napnál is világosabb” – írja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter legújabb bejegyzésében, amihez egy videót is csatolt. „Ami a számunkra legfontosabb tulajdonsága az amerikai elnöknek az az, hogy végtelenül lojális ember; és ez minden mozdulatán, minden gesztusán, minden szaván átsüt. Mert ha belegondolnak, akkor ez az egész barátság Trump elnök és Orbán Viktor között, igazából a lojalitásra épül” – kezdi a videót Szijjártó Péter.

Orbán Viktor és Donald Trump

Fotó: SAUL LOEB / AFP

Itt van két olyan vezető, akik világrekorderek abban, hogy mennyit szidták őket életük során. Amikor két ilyen ember összetalálkozik, akkor az életükben sok olyan pont van, amikor könnyebb, kényelmesebb, kevésbé konfrontatív dolog lenne úgy kicsit elsétálni ettől a viszonytól, vagy úgy föladni. És ők akármilyen támadás alatt állt a másik, akármennyire kényelmetlen vagy kellemetlen volt kontextussal kapcsolatban, ők mindig kitartottak egymást mellett”

– teszi hozzá.

„És Donald Trump, aki a világ első számú szuperhatalmának vezetője jelenleg, ő igazából mondhatná azt, hogy jó, hát megvoltunk, megvagyunk, szuper, de nekem most van 628 fontosabb feladatom, mint hogy ezzel foglalkozzak, és nem biztos, hogy túl nagy számot mondtam, és ugye nem is lehetne rá mit mondani, mert valóban, hát egy amerikai elnöknek 628 fontosabb dolga biztosan van nálunk. De nem, ő mégis foglalkozik ezzel a dologgal, mégis komolyan veszi ezt a kapcsolatot, segít, amiben tud, még többen is segít, mint amit adott esetben el lehetne várni, és ez minden azért van, mert egy végtelenül lojális ember” – hangsúlyozza a külügyminiszter.

Sőt, igazából csak az utolsót tudnám mondani, ember. És ma a nemzetközi politikában ez már egy olyan kategória, ami megint csak kiveszőben van. És látszik, hogy ő az életének nagy részét a civil életben töltötte el, és ezek a kapcsolatok, a lojalitás, az egymás szemébe nézés, a kézfogás, a megállapodás, azok még az aláírásnál is fontosabbak, vagy legalábbis azzal egyenlő kötőerővel bírnak”

– zárja.