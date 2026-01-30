Nagy a baj: Trump mozgósította a hadsereget

Donald Trump csütörtökön újságírók kérdésére jelentette ki, hogy nyitott lenne a tárgyalásokra Teheránnal, ugyanakkor nem részletezte, mikor és milyen formában indulhatna párbeszéd. Azt sem árulta el, hogy az esetleges egyeztetéseket ki vezethetné Washington részéről – számolt be róla a Reuters.
Igen, ezt tervezem
– válaszolta Trump, amikor arról kérdezték, valóban tárgyalni kíván-e Iránnal. Az elnök ugyanakkor rögtön katonai utalást is tett: „Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.”
Trump még nem döntött
A nyilatkozat idején az Egyesült Államok újabb hadihajót küldött a Közel-Keletre, miközben amerikai tisztviselők szerint Trump még nem döntött arról, hogy katonai csapást mér-e Iránra. A források hangsúlyozták: az elnök „mérlegeli a lehetőségeit”, de egyelőre nincs végleges döntés. Az elmúlt hetekben jelentősen fokozódtak az amerikai–iráni feszültségek, miután az iráni egyházi vezetés erőszakkal leverte az országszerte zajló tüntetéseket.
A demonstrációk a gazdasági nélkülözés és a politikai elnyomás ellen irányultak, Trump pedig többször is nyíltan megfenyegette Teheránt.
Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok beavatkozhat, „ha Irán továbbra is megöli a tüntetőket”. Bár a megmozdulások azóta alábbhagytak, Washington figyelme nem lankadt. Trump kijelentette: az Egyesült Államok fellép, ha Teherán újraindítja nukleáris programját. A fokozódó katonai jelenlét miatt Trump egy kabinetülésen külön is kikérte Pete Hegseth véleményét az iráni helyzetről. Hegseth egyértelmű üzenetet küldött.
Nem szabad nukleáris képességeket fejleszteniük
– mondta, majd hozzátette:
Készen állunk arra, hogy teljesítsük az elnök elvárásait a Hadügyminisztériummal szemben.