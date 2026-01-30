Nagy a baj: Trump mozgósította a hadsereget

Donald Trump csütörtökön újságírók kérdésére jelentette ki, hogy nyitott lenne a tárgyalásokra Teheránnal, ugyanakkor nem részletezte, mikor és milyen formában indulhatna párbeszéd. Azt sem árulta el, hogy az esetleges egyeztetéseket ki vezethetné Washington részéről – számolt be róla a Reuters.

Donald Trump szerint tárgyalni kell Iránnal

Fotó: AFP

Igen, ezt tervezem

– válaszolta Trump, amikor arról kérdezték, valóban tárgyalni kíván-e Iránnal. Az elnök ugyanakkor rögtön katonai utalást is tett: „Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.”

Trump még nem döntött

A nyilatkozat idején az Egyesült Államok újabb hadihajót küldött a Közel-Keletre, miközben amerikai tisztviselők szerint Trump még nem döntött arról, hogy katonai csapást mér-e Iránra. A források hangsúlyozták: az elnök „mérlegeli a lehetőségeit”, de egyelőre nincs végleges döntés. Az elmúlt hetekben jelentősen fokozódtak az amerikai–iráni feszültségek, miután az iráni egyházi vezetés erőszakkal leverte az országszerte zajló tüntetéseket.

A demonstrációk a gazdasági nélkülözés és a politikai elnyomás ellen irányultak, Trump pedig többször is nyíltan megfenyegette Teheránt.

Az amerikai elnök korábban úgy fogalmazott: az Egyesült Államok beavatkozhat, „ha Irán továbbra is megöli a tüntetőket”. Bár a megmozdulások azóta alábbhagytak, Washington figyelme nem lankadt. Trump kijelentette: az Egyesült Államok fellép, ha Teherán újraindítja nukleáris programját. A fokozódó katonai jelenlét miatt Trump egy kabinetülésen külön is kikérte Pete Hegseth véleményét az iráni helyzetről. Hegseth egyértelmű üzenetet küldött.

Nem szabad nukleáris képességeket fejleszteniük

– mondta, majd hozzátette: