Trump húz egy merészet: így zárná le végleg az ukrajnai háborút

Magas rangú amerikai források szerint Trump a davosi Világgazdasági Fórumon folytatott egyeztetésén Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel áttekintette az elmúlt hónapok diplomáciai lépéseit, majd új iránymutatást adott az amerikai tárgyalódelegációnak. A cél nem pusztán egy átmeneti fegyvernyugvás, hanem egy olyan keretrendszer kialakítása, amely tartós stabilitást biztosítana – írja a National Harald.

Donald Trump amerikai elnök a „Béketanács” ülésén a Világgazdasági Fórum (WEF) éves davosi ülésén

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A megbeszélések ezt követően Abu-Dzabiban folytatódtak, majd amerikai küldöttek Oroszországban tárgyaltak Vlagyimir Putyin elnökkel. A tisztviselők a találkozókat kifejezetten eredményesnek nevezték, és úgy fogalmaztak: ezek jelentették az áttörést a háromoldalú tárgyalási keret kialakításában – fogalmaz a portál.

A tárgyalások középpontjában a legérzékenyebb kérdések álltak, köztük Ukrajna háború utáni biztonsági garanciái, a területi rendezés, a gazdasági újjáépítés, valamint a befagyasztott vagyon sorsa. Az amerikai fél közvetítő szerepet vállalna, miközben Washington jelezte: nem tervez amerikai csapatokat telepíteni Ukrajnába, inkább hírszerzési, megfigyelési és logisztikai támogatással segítené a megállapodás betartását.

A tisztviselők szerint a tárgyalások hangneme konstruktív volt, az ukrán és az orosz delegációk hosszú idő után először közvetlenül, feszültség nélkül egyeztettek.

A következő napokban újabb találkozók várhatók, ismét Abu-Dzabiban, ahol a felek a tűzszünet részletein és a hosszabb távú politikai rendezésen dolgozhatnak tovább, akár már jövő vasárnap is újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek.