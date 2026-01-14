Hírlevél
Trump nagyon kemény üzenetet küldött Iránnak – ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

Óriási tévedésben lehettünk eddig? Kiderült az igazság az emberiség eredetéről

Donald Trump amerikai elnök éles figyelmeztetést intézett Teheránhoz: az Egyesült Államok „nagyon kemény lépéseket” tesz, amennyiben az iráni hatóságok megkezdik az őrizetbe vett kormányellenes tüntetők kivégzését.
Trump a CBS Newsnak adott interjújában kijelentette:

Trump
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Ha ilyet tesznek, nagyon erős választ fogunk adni.

A nemzetközi aggodalmak középpontjában jelenleg Erfan Soltani ügye áll. A 26 éves férfit a Teherántól északnyugatra fekvő Karaj városában tartóztatták le a múlt héten, a tüntetések csúcspontján, még az internet lekapcsolása előtt. Jogvédők szerint Soltanit gyorsított eljárásban elítélhették, és kivégzése akár napokon belül megtörténhet, írta a The Guardian.

Az Amnesty International arra figyelmeztetett, hogy az iráni vezetés „ismét gyorsított perekhez és önkényes kivégzésekhez folyamodhat”, hogy elrettentse a tiltakozókat. A norvég székhelyű Iran Human Rights adatai szerint Irán tavaly legalább 1500 embert végzett ki.

A Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a tüntetések halálos áldozatainak száma szerda reggelre elérte a 2571-et, köztük 12 gyermek is van.

Ez a szám messze meghaladja az elmúlt évtizedek bármely iráni tiltakozási hullámának veszteségeit, és sokak szerint az 1979-es iszlám forradalom káoszát idézi. A szervezet szerint több mint 18 100 embert vettek őrizetbe.

An Armed member of Iranian security forces is seen in front of a burning building during a protest in Tehran, Iran on January 9, 2026. The nationwide protests started in Tehran's Grand Bazaar against the failing economic policies in late December, which spread to universities and other cities, and included economic slogans, to political and anti-government ones. (Photo by Khoshiran / Middle East Images via AFP)
Az országos tüntetések december végén kezdődtek a teheráni Nagy Bazárban a gazdaságpolitika kudarca ellen, majd átterjedtek egyetemekre és más városokra, és gazdasági, politikai és kormányellenes szlogeneket is tartalmaztak (Fotó: Khoshiran / Middle East Images/AFP)

Az iráni állami televízió először ismerte el hivatalosan a haláleseteket, egy tisztségviselőre hivatkozva „sok mártírról” beszélt. Eközben az Egyesült Államok külügyminisztériuma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, több nyugati ország pedig hasonló utazási figyelmeztetést adott ki.

Trump figyelmeztet

Trump az interjúban utalt korábbi amerikai katonai akciókra is, köztük a 2019-es műveletre, amelynek során likvidálták az Iszlám Állam akkori vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit.

Nem akarjuk látni, hogy ez történjen Iránban, amikor ezreket kezdenek megölni. Ha most akasztásokról beszélünk, meglátjuk, hogyan végződik számukra. Nem jól.

Az elnök korábban közösségi oldalán is üzent az iráni tüntetőknek, támogatásáról biztosítva őket, és jelezve: felfüggesztette az összes találkozót iráni tisztségviselőkkel az „értelmetlen gyilkolás” leállításáig.

Teherán szerint az Egyesült Államok rezsimváltásra törekszik, szankciókkal, fenyegetésekkel és mesterségesen szított zavargásokkal. Az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott: Irán ellenségei a növekvő társadalmi feszültséget próbálják kihasználni az ország destabilizálására. Az iráni hatóságok ezzel szemben azt állítják, hogy sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést, bár a biztonsági erők továbbra is erős jelenléttel vannak jelen az utcákon, és jogvédők szerint kényszervallomásokat sugároznak az állami médiában. 

 

