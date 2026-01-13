Trump 25 százalékos vámháborút hirdet Irán üzleti partnerei ellen

Trump közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott:

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: Getty Images/AFP/Alex Wong)

Azonnali hatállyal minden olyan ország, amely üzletel az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámtarifát fizet az Egyesült Államokkal folytatott minden üzlet után. Ez a rendelkezés végleges és megfellebbezhetetlen.

Donald Trump részleteket nem közölt, és a Fehér Ház hivatalos oldalán egyelőre nem jelent meg a rendelet jogi háttere sem, írja a The Guardian.

A bejelentés különösen érzékeny pillanatban érkezik: Iránban évek óta nem látott, kiterjedt kormányellenes tüntetések zajlanak. Trump jelezte, hogy Washington nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor katonai opciókat is mérlegel.

A Fehér Ház szóvivője szerint a diplomácia az első számú út, de „a légicsapások is a lehetőségek között vannak”.

Közben az iráni vezetés azt közölte: nyitva tartják a kommunikációs csatornákat Washington felé – a nyilvános üzenetek azonban sokszor eltérnek a háttérben zajló egyeztetések hangnemétől.

Trump rendelete kiket érint?

A Trump által belengetett vámintézkedések leginkább Irán legnagyobb kereskedelmi partnereit érinthetnék. A perzsa állam legfontosabb exportpiacai közé tartozik Kína, az Egyesült Arab Emírségek és India, miközben Irán az OPEC tagjaként az energiapiacokon is jelentős szereplő. A Világbank adatai szerint Teherán 2022-ben 147 országgal folytatott kereskedelmet.

Nem meglepő, hogy Peking azonnal reagált: a kínai külképviselet Washingtonban elutasította az „illegális egyoldalú szankciókat”, és hangsúlyozta, hogy a vám- és kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei.

Iránban eközben kemény megtorlás kíséri a tiltakozásokat. Független jogvédő szervezetek szerint több száz halálos áldozat és több mint tízezer letartóztatás történt, az internetet és a telefonhálózatot időszakosan lekapcsolták. A tüntetések a súlyos gazdasági helyzet miatti elégedetlenségből indultak, mára azonban a rendszer megdöntését követelő jelszavak is megjelentek. A francia külügyminisztérium már minden nem létfontosságú személyzetet kivont Teheránból.