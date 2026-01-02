Tűzijátékkal támadtak a rendőrökre a migránsok Németország-szerte – videók

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szilveszter éjszaka a migránsok tombolása miatt elszabadult a pokol Németországban. Több nagyvárosban kellett kivonulnia a rendőrségnek és mentőszolgálatnak is. Erőszakos cselekmények, rendbontás, súlyos személyi sérülések és halálesetek a kaotikus szilveszter németországi mérlege. A német rendőrszakszervezet alelnöke elismerte, a rendbontók migránsok voltak. Berlinben négyszáz ember került őrizetbe és minimum 24 szolgálatot teljesítő rendőr sérült meg, akikre a migránsok tűzijátékokkal és petárdákkal is rátámadtak.
Hamburgban az első jelentések szerint tíz rendőr sérült meg. A rendőrség közlése szerint nem tudták folytatni szolgálatukat. Az előzetes értékelés szerint a hanza-város rendőrsége több incidensről is beszámolt, különösen a Steilshoop kerületben.
Ott időnként „nagyobb csoportok” lőttek ki tűzijátékokat lakóépületeket és a mentőszolgálatokat célozva meg, ami „időnként kiterjedtebb beavatkozási intézkedéseket” tett szükségessé.
Lipcsében szintén tűzijátékkal támadtak a rendőrökre. Egy szóvivő beszámolója szerint számos petárdát dobtak a rendőrökre. A rendőrség kordonokat állított fel, többek között a zavargásairól ismert Connewitz kerületben is.
Migránserőszak Németországban: súlyos helyzetre figyelmeztetnek a hatóságok
A szilveszteri migránserőszakot és zavargásokat követően Benjamin Jendro, a Német Rendőrszakszervezet (GdP) berlini szervezetének szóvivője szigorításokat követel a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatban. „Az új évben mindenképpen más szabályozásra van szükségünk, legyen szó országos tűzijáték-tilalomról, vagy legalább drasztikus korlátozásokról az értékesítésükben” – mondta a T-Online-nak nyilatkozva. Egyben bírálta Berlin polgármesterét, a CDU-s Kai Wegnert is, aki nemrég arról beszélt, hogy fenntartásai vannak a tűzijátékok betiltásával kapcsolatban.
Jendro szerint a rendőröket „szándékosan tőrbe csalták és lesből támadtak rájuk”. Hangsúlyozta a zavargások következményeit az egész városra nézve: „Sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára.”
A szilveszter előtti hetekben a berlini rendőrség már több százezer darab illegális tűzijátékot foglalt le. Szilveszterkor 800 nyomozást indítottak különböző bűncselekmények miatt. 430 embert tartóztattak le, többnyire rövid időre – írja a Welt német lap.
A Német Sürgősségi Orvosi Szolgálatok Szakmai Szövetsége (DPS) kétségeit fejezi ki a sürgősségi szolgálatok védelmére vonatkozó kormányzati tervek hatékonyságával kapcsolatban. A sürgősségi személyzet elleni támadások esetén javasolt szigorúbb büntetéseket „hatástalannak” tartják – mondta Frank Flake, a szövetség elnöke a Funke Media Groupnak.
A vonatkozó törvények már léteznek, de azokat nem hajták végre – folytatta Flake. A maximális büntetést, amely már most is akár öt év börtönbüntetés is lehet, szinte soha nem alkalmazzák teljes mértékben. Elég lenne, ha egyszerűen csak betartatnánk a meglévő törvényeket – tette hozzá.
Stefanie Hubig (SPD) szövetségi igazságügyminiszter röviddel szilveszter előtt közzétett egy törvénytervezetet, amely szigorúbb büntetéseket javasol a sürgősségi és mentőszemélyzet elleni támadások esetén. A javasolt jogszabály szerint a rendőrök, tűzoltók és mentősök elleni fizikai támadások legalább hat hónap börtönbüntetéssel büntethetők lesznek – a jelenlegi három hónap helyett. Aki csapdába csalja a sürgősségi személyzetet és megtámadja őket, legalább egy év börtönbüntetésre számíthat a hat hónap helyett.