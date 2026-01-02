Tűzijátékkal támadtak a rendőrökre a migránsok Németország-szerte – videók

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szilveszter éjszaka a migránsok tombolása miatt elszabadult a pokol Németországban. Több nagyvárosban kellett kivonulnia a rendőrségnek és mentőszolgálatnak is. Erőszakos cselekmények, rendbontás, súlyos személyi sérülések és halálesetek a kaotikus szilveszter németországi mérlege. A német rendőrszakszervezet alelnöke elismerte, a rendbontók migránsok voltak. Berlinben négyszáz ember került őrizetbe és minimum 24 szolgálatot teljesítő rendőr sérült meg, akikre a migránsok tűzijátékokkal és petárdákkal is rátámadtak.

Fotó: AFP

Hamburgban az első jelentések szerint tíz rendőr sérült meg. A rendőrség közlése szerint nem tudták folytatni szolgálatukat. Az előzetes értékelés szerint a hanza-város rendőrsége több incidensről is beszámolt, különösen a Steilshoop kerületben.

Ott időnként „nagyobb csoportok” lőttek ki tűzijátékokat lakóépületeket és a mentőszolgálatokat célozva meg, ami „időnként kiterjedtebb beavatkozási intézkedéseket” tett szükségessé.

In many parts of Western Europe, New Year’s Eve has turned into a night when migrant gangs use fireworks to attack police, firefighters, ambulance drivers and regular civilians.



Cities like Brussels, Paris, Amsterdam, Rotterdam and Berlin are turned into war zones. pic.twitter.com/O3UCEIN6Pq — Visegrád 24 (@visegrad24) January 1, 2026

Lipcsében szintén tűzijátékkal támadtak a rendőrökre. Egy szóvivő beszámolója szerint számos petárdát dobtak a rendőrökre. A rendőrség kordonokat állított fel, többek között a zavargásairól ismert Connewitz kerületben is.

Migránserőszak Németországban: súlyos helyzetre figyelmeztetnek a hatóságok

A szilveszteri migránserőszakot és zavargásokat követően Benjamin Jendro, a Német Rendőrszakszervezet (GdP) berlini szervezetének szóvivője szigorításokat követel a szilveszteri tűzijátékkal kapcsolatban. „Az új évben mindenképpen más szabályozásra van szükségünk, legyen szó országos tűzijáték-tilalomról, vagy legalább drasztikus korlátozásokról az értékesítésükben” – mondta a T-Online-nak nyilatkozva. Egyben bírálta Berlin polgármesterét, a CDU-s Kai Wegnert is, aki nemrég arról beszélt, hogy fenntartásai vannak a tűzijátékok betiltásával kapcsolatban.

Jendro szerint a rendőröket „szándékosan tőrbe csalták és lesből támadtak rájuk”. Hangsúlyozta a zavargások következményeit az egész városra nézve: „Sok berlini ember már nem mer kimenni az utcára.”