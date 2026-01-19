Újabb képviselő csatlakozott a Reform UK párthoz

Hírlevél
2 órája
Olvasási idő: 4 perc
A brit képviselő, Andrew Rosindell, a Konzervatív Párt (Tory) politikusa az átállás mellett döntött. A képviselő a jövőben Nigel Farage Reform UK pártjában folytatja politikai karrierjét, ami azonban felvet kérdéseket a Tory jövőjével kapcsolatban.
Nagy-BritanniaReform UKtoryk

Andrew Rosindell, a Konzervatív Párt (Tory) politikusa úgy döntött máshol folytatja karrierjét. A képviselő a jövőben Nigel Farage Reform UK pártjában folytatja, ami azonban felvet kérdéseket a Tory Párt jövőjével kapcsolatban – írja a BBC.

Újabb tory politikus csatlakozott a Reform UK párthoz Robert Jenrick után
Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A korábbi árnyékminiszter és Romford parlamenti képviselője azt mondta, hogy a toryk „helyrehozhatatlanul kötődnek az előző kormányok hibáihoz”, és nem hajlandók „érdemi felelősséget" vállalni a rossz döntésekért. A politikus egyúttal jelezte, hogy beszél a Reform UK elnökével. Nigel Farage egyébként üdvözölte Rosindell döntését, akiről azt mondta, nagyszerű hazafi és remek kiegészítése lesz a csapatnak. 

Nem Rosindell azonban az egyetlen, hiszen Robert Jenrick csütörtökön csatlakozott a Reform párthoz, órákkal azután, hogy Kemi Badenoch konzervatív vezető kirúgta az árnyékkabinetből, ahol a külügyminiszteri posztot viselte. 

A hétközi dezertálások nyomán – leszámítva a független képviselőket, akik nem tömbben szavaznak – a Reform UK  az ötödik legnagyobb pártcsoporttal rendelkezik a képviselőházban.

A BBC Breakfastnek nyilatkozva Jenrick egyébként arról beszélt, hogy Rosindell érkezése „nagyszerű hír”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy „ha vannak más parlamenti képviselők, akik hasonló helyzetben vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy Nigel Farage és a párt szívesen látná őket.” Ez azonban felveti a kérdést, hogy mi lesz a Tory Párt sorsa, hiszen ha ilyen tempóban igazolnak át a képviselők a konzervatív párt könnyen nehéz helyzetben találhatja magát. 

Rosindell miután a reformpártra váltott, távozásának okai között említette a Munkáspárt kormányának azon döntését, hogy átadja a Chagos-szigeteket Mauritiusnak, valamint azt, hogy „a konzervatív párt ellenzékként nem vonta aktívan felelősségre a kormányt az ügyben”.

 

 

