Újabb képviselő csatlakozott a Reform UK párthoz

Andrew Rosindell, a Konzervatív Párt (Tory) politikusa úgy döntött máshol folytatja karrierjét. A képviselő a jövőben Nigel Farage Reform UK pártjában folytatja, ami azonban felvet kérdéseket a Tory Párt jövőjével kapcsolatban – írja a BBC.

Újabb tory politikus csatlakozott a Reform UK párthoz Robert Jenrick után

Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

A korábbi árnyékminiszter és Romford parlamenti képviselője azt mondta, hogy a toryk „helyrehozhatatlanul kötődnek az előző kormányok hibáihoz”, és nem hajlandók „érdemi felelősséget" vállalni a rossz döntésekért. A politikus egyúttal jelezte, hogy beszél a Reform UK elnökével. Nigel Farage egyébként üdvözölte Rosindell döntését, akiről azt mondta, nagyszerű hazafi és remek kiegészítése lesz a csapatnak.

Nem Rosindell azonban az egyetlen, hiszen Robert Jenrick csütörtökön csatlakozott a Reform párthoz, órákkal azután, hogy Kemi Badenoch konzervatív vezető kirúgta az árnyékkabinetből, ahol a külügyminiszteri posztot viselte.

A hétközi dezertálások nyomán – leszámítva a független képviselőket, akik nem tömbben szavaznak – a Reform UK az ötödik legnagyobb pártcsoporttal rendelkezik a képviselőházban.

A BBC Breakfastnek nyilatkozva Jenrick egyébként arról beszélt, hogy Rosindell érkezése „nagyszerű hír”, valamint azt is hangsúlyozta, hogy „ha vannak más parlamenti képviselők, akik hasonló helyzetben vannak, akkor biztos vagyok benne, hogy Nigel Farage és a párt szívesen látná őket.” Ez azonban felveti a kérdést, hogy mi lesz a Tory Párt sorsa, hiszen ha ilyen tempóban igazolnak át a képviselők a konzervatív párt könnyen nehéz helyzetben találhatja magát.