Újabb korrupciós botrány Zelenszkij embere körül

Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) január 21-én közölte, hogy sikkasztás és pénzmosás miatt vádat emelt Rosztiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij korábbi kabinetfőnök-helyettese ellen. A NABU jelentése szerint az ügyben összesen kilenc gyanúsított ellen emeltek vádat, tájékoztatásuk szerint köztük szerepel Surma testvére, Oleh is, aki társtulajdonosa a KD Energynek és a Renewable Energy of Zaporizhzhiának. A hivatal szerint a további gyanúsítottak között szerepel Rosztiszlav Surma egyik üzlettársa, energetikai vállalatok alkalmazottai, valamint a Zaporizhzhiaoblenergo áramszolgáltató egykori kereskedelmi igazgatója.

Újabb korrupciós botrány bontakozik ki Zelenszkij köréhez köthető személyek körül

Fotó: AFP

A gyanúsítottakat 141,3 millió hrivnya (3,28 millió dollár) elsikkasztásával vádolják.

A NABU azt állítja, hogy a Shurma testvérek 2019 és 2020 között vették át az energetikai vállalatokat a Zaporizzsjai területen, és ott naperőműveket építettek. A hivatal szerint az általuk termelt áramot a „zöld tarifa” keretében értékesítették.

A „zöld tarifa” rendszert az ukrán kormány 2008-ban vezette be, és a piaci ár feletti átvételi árat biztosít az áramért annak érdekében, hogy ösztönözze a megújuló energiába történő beruházásokat. Bevezetése óta a rendszer többször is korrupciós vádak kereszttüzébe került, mivel a kormányhoz közel álló üzletemberek jelentős haszonra tettek szert a zöld tarifából.

„Oroszország teljes körű inváziójának megkezdése és a Zaporizzsjai terület egy részének megszállása után a naperőművek elveszítették kapcsolatukat Ukrajna Egységes Energiarendszerével, károkat szenvedtek, és a személyzetüket evakuálták” – közölte a NABU.

Ennek ellenére a gyanúsítottak által ellenőrzött vállalatok továbbra is villamosenergia-termelést jelentettek, és megkapták az ezért járó kifizetéseket a zöld tarifa alapján, holott a valóságban nem szállítottak áramot Ukrajna energiarendszerébe

– áll a jelentésben.

#NABU and #SAPO have exposed a scheme involving the embezzlement of over UAH 140 million allocated for payments under the green tariff.



Rostyslav Shurma, former deputy head of the Office of the President of Ukraine, has been served with a notice of suspicion by NABU. pic.twitter.com/It4j3N42UC — Transparency International Ukraine (@TransparencyUA) January 22, 2026

2023-ban Rosztiszlav Surma megerősítette, hogy testvére pénzt kapott az ukrán kormánytól az orosz megszállás alatt álló területeken található naperőművek után. Elismerte, hogy testvére, Oleh az államtól „ugyanúgy kapott kifizetéseket, ahogyan az ezen a területen működő összes többi vállalat is”.

Surma 2021 és 2024 között Zelenszkij kabinetfőnök-helyetteseként dolgozott.

Híreket lehetett hallani arról, hogy Surma jelenleg Németországban él. A NABU vezetője, Semen Kryvonos 2025-ben közölte, hogy a nyomozók átkutatták Surma németországi ingatlanát. Surma és testvére jelenleg egyaránt külföldön bujkálnak.