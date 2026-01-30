A woke őrületet támogatta a brit bíróság

Tovább tombol a woke, nem lélegezhetnek fel a londoni nők, akik továbbra is kénytelenek biológiai férfiakkal osztozni az egyik legnépszerűbb, elvben csak nőknek fenntartott szabadtéri fürdőhelyen. A londoni felsőbíróság (High Court) csütörtökön eljárásjogi okokra hivatkozva elutasította azt a keresetet, amely arra irányult, hogy tiltsák ki a transznemű nőket – azaz a biológiai férfiakat – a Hampstead Heath területén található, történelmileg nőknek fenntartott Kenwood Ladies’ Pondból. A döntés értelmében a jelenlegi szabályozás marad érvényben, amely megengedi, hogy a férfi testtel született, de magukat nőként azonosító személyek is használhassák a kizárólag hölgyek számára kialakított fürdőt – számol be róla a The Telegraph brit napilap.
Az ügy hátterében a Sex Matters (A Nem Számít) nevű nőjogi szervezet jogi fellépése állt. A csoport a fürdőt üzemeltető City of London Corporation ellen indított pert, azzal vádolva a fenntartót, hogy a transznemű nők beengedésével nemi alapú diszkriminációt követ el a biológiai nőkkel szemben. A helyzet korántsem elméleti: a tóra járó nők közül többen arról számoltak be, hogy a transznemű fürdőzők jelenléte miatt úgy érzik, „meggyalázták” őket, sőt,
egyesek konkrétan azzal vádolták a biológiai férfiakat, hogy kukkolják őket öltözés vagy fürdőzés közben.
Lieven bírónő az ítélet indoklásában nem az ügy érdemi részét, hanem annak jogi kereteit kifogásolta. Véleménye szerint a felsőbíróság nem a „megfelelő fórum” ennek a vitának a rendezésére. Az ítélet szerint az ügyet nem egy csoportnak, hanem egy olyan magánszemélynek kellene az illetékes megyei bíróság (County Court) elé vinnie, aki bizonyítani tudja, hogy a transzneműek jelenlétét engedélyező szabály következtében közvetlen hátrányos megkülönböztetés érte.
Ezzel a bíróság lényegében visszadobta a labdát, és az egyéni áldozatokra hárította a pereskedés terhét és költségeit.
Maya Forstater, a Sex Matters ügyvezető igazgatója „mélységesen igazságtalannak” nevezte a döntést. A nőjogi aktivista hangsúlyozta: az, hogy a keresetet eljárásjogi okokból elutasították, nem jelenti azt, hogy a szolgáltatók zöld utat kaptak volna a nők biztonságának feladására.
A City [of London Corporation] szabályozása és az, hogy nem hajlandó a bíróság előtt megvédeni e szabályozás jogszerűségét, egyszerűen az egyes nőkre és a személyzet tagjaira hárítja a zaklatás kockázatát, valamint a jogi eljárások költségeit és nehézségeit, ez mélyen igazságtalan
– fogalmazott Forstater, aki megfogadta, hogy folytatják a harcot a nők biztonságáért, magánéletéért és méltóságáért az egynemű terekben.
Az ügy különös pikantériája, hogy a brit legfelsőbb bíróság tavalyi iránymutatása szerint az egyenlőségi törvény alkalmazásában „nőnek” kizárólag a biológiai nők tekinthetők. A Sex Matters jogi érvelése is erre alapozott: szerintük a City of London téves jogértelmezés alapján engedi be a biológiai férfiakat a női terekbe. Tom Cross, a szervezet jogi képviselője a tárgyaláson kiemelte: a jelenlegi szabályozás hátrányosabb helyzetbe hozza a nőket, mint a férfiakat, hiszen „egy nő sokkal nagyobb kockázatnak van kitéve a magánélete, méltósága vagy biztonsága csorbulása tekintetében, mint egy férfi”.
A City of London védőügyvédje, Daniel Stilitz ezzel szemben „haszontalannak, elhamarkodottnak és helytelennek” nevezte a pert. A fenntartó egy saját, két hónapos konzultációra hivatkozott, amely szerint a válaszadók közel 90 százaléka támogatta a transznemű fürdőzők beengedését.
A kialakult helyzetért sokan a baloldali brit kormányt és Bridget Phillipson nőügyi és esélyegyenlőségi minisztert teszik felelőssé. A kormány ugyanis még mindig nem tette közzé azt a transzneműekre vonatkozó útmutatást, amelyet a legfelsőbb bírósági ítélet után dolgoztak ki, és amely kötelezné a közintézményeket és vállalkozásokat a nők számára fenntartott terek (öltözők, mosdók, kórházi kórtermek) védelmére.
Bár az Egyenlőségi és Emberi Jogi Bizottság (EHRC) már hónapokkal ezelőtt eljuttatta a tervezetet a miniszterhez, Phillipson azóta sem írta alá azt. A tárcavezető a késlekedést „további információk szükségességével” indokolta, miközben a vállalkozások és közintézmények a jogi bizonytalanságban vergődnek, a nők pedig védtelenül állnak a genderideológia térnyerésével szemben.
A City of London szóvivője az ítélet után cinikusan csak annyit jegyzett meg: a per jelentős időt és erőforrást emésztett fel, amelyet inkább a jótékonysági célokra és a szolgáltatásokra fordíthattak volna. Eközben a nők biztonságérzete és a hagyományos női terek sérthetetlensége továbbra is kérdőjelek között marad London egyik legrégebbi fürdőhelyén.