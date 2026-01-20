Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elindultak az amerikai vadászgépek Grönlandra – most foglalják el?

Figyelem

Ez minden autóst érint: idén ennyivel kell többet fizetni

Ukrajna

Fagyhalál és áramszünet: Ukrajna a katasztrófa szélén

57 perce
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kijevben az orosz drón- és rakétatámadások a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási válságát idézték elő, éppen a téli fagyok alatt. A támadások célzottan a város energetikai infrastruktúráját érték: transzformátorállomások és minden helyi hő- és áramtermelő erőmű kiesett, így a főváros áramellátása napokra összeomlott, mintegy ötszáz lakóépület maradt fűtés nélkül. A város a szokásos energiaigényének töredékével működik, az elérhető áramot a létfontosságú rendszerekre irányítják át.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ukrajnaorosz-ukrán háborúáramellátásfűtésválság

Ahogyan arról lapunk beszámlt, Ukrajna, különösen pedig Kijev súlyos válsághelyzetbe került az energetikai hálózatot ért orosz támadások és a rendkívüli téli hideg következtében. A kialakult helyzetre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot rendelt el az energiaszektorban.

Az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási válságát idézték elő az országban (Fotó: AFP / Sergei Gapon)
Az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási válságát idézték elő az országban (Fotó: AFP / Sergei Gapon)

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a város a háború kezdete óta a legsúlyosabb energiaválságát éli. 

Kijev jelenleg csak a normál működéséhez szükséges villamos energia mintegy felével rendelkezik, emiatt sok kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások vannak, miközben a lakosság fűtés nélkül kénytelen átvészelni a –17 Celsius-fokos éjszakákat. 

A helyzetet tovább súlyosbítják az újabb orosz támadások és az extrém időjárás. Bár nemzetközi segítséggel és folyamatos javításokkal igyekeznek helyreállítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy lehetőség szerint ideiglenesen hagyják el a várost, hogy csökkentsék az infrastruktúra terhelését.

Bár a harcok többsége Ukrajna keleti részén zajlik, Kijev továbbra is kiemelt célpont: földi támadásra nincs esély, de a város elérhető drónokkal és rakétákkal. Egyes elgondolások szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a város élhetetlenné tétele.

Miközben nő a lakosság kimerültsége nő a politikai feszültség is. A kijevi vezetés nyugati légvédelmi eszközökből hiányt jelez, és segítséget kért szövetségeseitől. A mindennapi életben egyre gyakoribbá váltak az áramkimaradások, a rögtönzött fűtési megoldások és a lakóépületeket ért találatok okozta károk – számolt be a The New York Times.

Egy újabb támadás után több ezer otthon ismét fűtés nélkül maradt

Egy újabb orosz rakéta- és dróntámadást követően január 20-án Kijevben 5635 épület maradt fűtés nélkül. Ezeknek mintegy 80 százaléka lakóépület, ahol a fűtést nemrég sikerült helyreállítani a január 9-i tüzérségi támadás után – számolt be Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Tájékoztatása szerint az előző esti adatok alapján a január 9-i támadást követően – a kritikus infrastruktúra megrongálódása miatt – a közel hatezer érintett otthon közül már csak mindössze 16-ban nem volt fűtés.

 Az újabb tüzérségi csapás azonban ismét kiterjedt áramkimaradásokat okozott – írja a Dzerkalo Tyzhnia.

A mostani támadás következtében a főváros bal partján élők ideiglenesen vízellátás nélkül maradtak. A közmű- és energiaszolgáltatók azon dolgoznak, hogy mielőbb helyreállítsák a fűtés-, a víz- és az áramellátást a kijevi lakásokban.

 

Orosz-ukrán háború
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!