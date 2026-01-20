Fagyhalál és áramszünet: Ukrajna a katasztrófa szélén

Ahogyan arról lapunk beszámlt, Ukrajna, különösen pedig Kijev súlyos válsághelyzetbe került az energetikai hálózatot ért orosz támadások és a rendkívüli téli hideg következtében. A kialakult helyzetre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot rendelt el az energiaszektorban.

Az orosz drón- és rakétatámadások Ukrajna ellen a háború eddigi legsúlyosabb fűtési és áramellátási válságát idézték elő az országban (Fotó: AFP / Sergei Gapon)

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a város a háború kezdete óta a legsúlyosabb energiaválságát éli.

Kijev jelenleg csak a normál működéséhez szükséges villamos energia mintegy felével rendelkezik, emiatt sok kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások vannak, miközben a lakosság fűtés nélkül kénytelen átvészelni a –17 Celsius-fokos éjszakákat.

A helyzetet tovább súlyosbítják az újabb orosz támadások és az extrém időjárás. Bár nemzetközi segítséggel és folyamatos javításokkal igyekeznek helyreállítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy lehetőség szerint ideiglenesen hagyják el a várost, hogy csökkentsék az infrastruktúra terhelését.

People are setting up tents in their apartments, making improvised heaters from plastic bottles and hot water, and warming food by candlelight. This is the reality in Ukraine. It’s 3°F outside, and russian attacks continue.@CNN | @kimbrunhuber pic.twitter.com/f1x7CcYM4a — Kira Rudik (@kiraincongress) January 18, 2026

Bár a harcok többsége Ukrajna keleti részén zajlik, Kijev továbbra is kiemelt célpont: földi támadásra nincs esély, de a város elérhető drónokkal és rakétákkal. Egyes elgondolások szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a város élhetetlenné tétele.

Hello from Kyiv and the Swedish Embassy. ❄️❄️ It is cold in Ukraine and many of our Ukrainian friends are struggling with the day to day life. We are here to support, to work together for energy, for peace, for humanitarian needs. 🇺🇦💙💛🇸🇪#МиТут #WeAreHere pic.twitter.com/okwR2gJBNW — Sweden in Ukraine (@SwedeninUA) January 15, 2026

Miközben nő a lakosság kimerültsége nő a politikai feszültség is. A kijevi vezetés nyugati légvédelmi eszközökből hiányt jelez, és segítséget kért szövetségeseitől. A mindennapi életben egyre gyakoribbá váltak az áramkimaradások, a rögtönzött fűtési megoldások és a lakóépületeket ért találatok okozta károk – számolt be a The New York Times.

💔🇺🇦

Kyiv -15🥶

No power

No heat

Grocery stores closed

Kyiv residents fight to survive the cold

Supporting each other & holding on

Where are you world 😔 pic.twitter.com/yOCeVzTWr5 — AnnaT 🇬🇧 🫶 🇺🇦 (@1AnnaT) January 14, 2026

Egy újabb támadás után több ezer otthon ismét fűtés nélkül maradt

Egy újabb orosz rakéta- és dróntámadást követően január 20-án Kijevben 5635 épület maradt fűtés nélkül. Ezeknek mintegy 80 százaléka lakóépület, ahol a fűtést nemrég sikerült helyreállítani a január 9-i tüzérségi támadás után – számolt be Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.

Millions of families in Ukraine are enduring days without heating, electricity & water supplies.



People are so desperate to stay warm they are blocking cold windows with soft toys as temperatures plummet.



📸: @UNICEF pic.twitter.com/3KPqa8aYAq — Melissa Fleming 🇺🇳 (@MelissaFleming) January 16, 2026

Tájékoztatása szerint az előző esti adatok alapján a január 9-i támadást követően – a kritikus infrastruktúra megrongálódása miatt – a közel hatezer érintett otthon közül már csak mindössze 16-ban nem volt fűtés.

Az újabb tüzérségi csapás azonban ismét kiterjedt áramkimaradásokat okozott – írja a Dzerkalo Tyzhnia.