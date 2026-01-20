Fagyhalál és áramszünet: Ukrajna a katasztrófa szélén

Ahogyan arról lapunk beszámlt, Ukrajna, különösen pedig Kijev súlyos válsághelyzetbe került az energetikai hálózatot ért orosz támadások és a rendkívüli téli hideg következtében. A kialakult helyzetre reagálva Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendkívüli állapotot rendelt el az energiaszektorban.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a város a háború kezdete óta a legsúlyosabb energiaválságát éli.
Kijev jelenleg csak a normál működéséhez szükséges villamos energia mintegy felével rendelkezik, emiatt sok kerületben naponta 18–20 órás áramkimaradások vannak, miközben a lakosság fűtés nélkül kénytelen átvészelni a –17 Celsius-fokos éjszakákat.
A helyzetet tovább súlyosbítják az újabb orosz támadások és az extrém időjárás. Bár nemzetközi segítséggel és folyamatos javításokkal igyekeznek helyreállítani az ellátást, Klicsko arra kérte a lakosokat, hogy lehetőség szerint ideiglenesen hagyják el a várost, hogy csökkentsék az infrastruktúra terhelését.
Bár a harcok többsége Ukrajna keleti részén zajlik, Kijev továbbra is kiemelt célpont: földi támadásra nincs esély, de a város elérhető drónokkal és rakétákkal. Egyes elgondolások szerint Oroszország célja a lakosság megtörése és a város élhetetlenné tétele.
Miközben nő a lakosság kimerültsége nő a politikai feszültség is. A kijevi vezetés nyugati légvédelmi eszközökből hiányt jelez, és segítséget kért szövetségeseitől. A mindennapi életben egyre gyakoribbá váltak az áramkimaradások, a rögtönzött fűtési megoldások és a lakóépületeket ért találatok okozta károk – számolt be a The New York Times.
Egy újabb támadás után több ezer otthon ismét fűtés nélkül maradt
Egy újabb orosz rakéta- és dróntámadást követően január 20-án Kijevben 5635 épület maradt fűtés nélkül. Ezeknek mintegy 80 százaléka lakóépület, ahol a fűtést nemrég sikerült helyreállítani a január 9-i tüzérségi támadás után – számolt be Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere.
Tájékoztatása szerint az előző esti adatok alapján a január 9-i támadást követően – a kritikus infrastruktúra megrongálódása miatt – a közel hatezer érintett otthon közül már csak mindössze 16-ban nem volt fűtés.
Az újabb tüzérségi csapás azonban ismét kiterjedt áramkimaradásokat okozott – írja a Dzerkalo Tyzhnia.
A mostani támadás következtében a főváros bal partján élők ideiglenesen vízellátás nélkül maradtak. A közmű- és energiaszolgáltatók azon dolgoznak, hogy mielőbb helyreállítsák a fűtés-, a víz- és az áramellátást a kijevi lakásokban.