Ukrajna a túlélésért küzd – videó

Idős emberek fűtött vasúti kocsikban húzták meg magukat, a fagyos lakóházakban élő családok az utcán felállított, fűtött sátrakban vacsoráztak, egy állatmenhely pedig befogadta azokat a kóbor macskákat, amelyek a hidegben életveszélybe kerültek.
Oroszország a közel négy éve tartó háború során folyamatosan Ukrajna energetikai infrastruktúráját támadja. Kijev szerint ugyanakkor az idei tél eddig a legnehezebb, mivel egy rendkívül hideg időszakban orosz drónok és rakéták százai terhelték túl az ukrán légvédelmi rendszert – írja a France 24.
Az utóbbi nagyszabású támadás óta az épületünkben jellemzően csak éjszaka van áram
– mondta az AFP-nek egy ügyvéd, Daria Grecsanova, akivel a főváros egyik fűtött sátrában beszéltek. Elmondása szerint az épület elektromos fűtéssel működik, a lakásban a hőmérséklet 5–7 Celsius-fok, ami kisgyermekkel nehezen elviselhető.
A várandós Grecsanova hozzátette, hogy a 10. emeleti lakásba vezető lift az áramkimaradások miatt nem üzemel, és a főzés sem megoldható.
Elmondása szerint ezért kénytelenek az úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokat” igénybe venni, ahol meleg ételt biztosítanak. Ezeket az önkormányzatok olyan központokként jelölik meg, ahol fűtés és elektromos áram érhető el.
A hatóságok figyelmeztetnek: amennyiben a hideg időjárás tartós marad, a helyzet tovább romolhat.
Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta több mint ezer embert szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt.
Az alacsony hőmérséklet az állatokat is érinti. A kijevi Hatul Madan állatmenhelyen – amely a frontvonal közeléből kimenekített macskákat fogad be, – egy önkéntes elmondta: az állatokat meleg vizes palackokkal és USB-ről működtethető fűtőlapokkal próbálják melegen tartani.
Elmondása szerint minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak, mivel az állatok számára a menhely még mindig melegebb környezetet biztosít, mint a szabadban.
Egyes lakosok számára a vasúti kocsik biztosítanak átmeneti menedéket.
Ezeket naponta akár százan is felkeresik – közölte az AFP-vel egy vasutas.
Elmondása szerint a látogatók számára tea, kávé, keksz, ostya és ivóvíz térítésmentesen elérhető, a személyzet pedig folyamatosan működtet egy széntüzelésű kályhát. Az ukrán kormány tájékoztatása szerint egyes vasúti kocsikban töltőpontok, mikrohullámú sütők, valamint műholdas internetkapcsolat is rendelkezésre áll.
Január elején Kijev polgármestere a támadások miatt evakuálásra is felszólított. A polgármester kedden az AFP-nek elmondta: azóta több mint félmillió ember hagyta el a fővárost.