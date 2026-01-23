Ukrajna a túlélésért küzd – videó

Idős emberek fűtött vasúti kocsikban húzták meg magukat, a fagyos lakóházakban élő családok az utcán felállított, fűtött sátrakban vacsoráztak, egy állatmenhely pedig befogadta azokat a kóbor macskákat, amelyek a hidegben életveszélybe kerültek.

Ukrajna lakosságának egy része fűtött sátrakban és vasúti kocsikban keres menedéket, miközben a hatóságok a helyzet további romlására figyelmeztetnek (Fotó: AFP)

Oroszország a közel négy éve tartó háború során folyamatosan Ukrajna energetikai infrastruktúráját támadja. Kijev szerint ugyanakkor az idei tél eddig a legnehezebb, mivel egy rendkívül hideg időszakban orosz drónok és rakéták százai terhelték túl az ukrán légvédelmi rendszert – írja a France 24.

Az utóbbi nagyszabású támadás óta az épületünkben jellemzően csak éjszaka van áram

– mondta az AFP-nek egy ügyvéd, Daria Grecsanova, akivel a főváros egyik fűtött sátrában beszéltek. Elmondása szerint az épület elektromos fűtéssel működik, a lakásban a hőmérséklet 5–7 Celsius-fok, ami kisgyermekkel nehezen elviselhető.

A várandós Grecsanova hozzátette, hogy a 10. emeleti lakásba vezető lift az áramkimaradások miatt nem üzemel, és a főzés sem megoldható.

📍In #Kyiv, the Ukrainian Red Cross supports people affected by power outages and severe frost. Nearly 500 visited our Obolon heating point, and 1,300 hot meals were delivered with local authorities & @SESU_UA. ♨️ Thanks to @IFRC & @StateDept for their support. #EmergencyResponse pic.twitter.com/DvF6Qaogxl — Ukrainian Red Cross (@RedCrossUkraine) January 23, 2026

Elmondása szerint ezért kénytelenek az úgynevezett „legyőzhetetlenségi pontokat” igénybe venni, ahol meleg ételt biztosítanak. Ezeket az önkormányzatok olyan központokként jelölik meg, ahol fűtés és elektromos áram érhető el.

A hatóságok figyelmeztetnek: amennyiben a hideg időjárás tartós marad, a helyzet tovább romolhat.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint december vége óta több mint ezer embert szállítottak kórházba fagyási sérülések és kihűlés miatt.

🔌 Ukraine’s State Emergency Service has opened 45 Invincibility Points across Kyiv and the surrounding region, offering residents a place to warm up, drink hot tea, and recharge their phones amid ongoing power and heating outages.



Five days after Russia’s massive strikes on… pic.twitter.com/zIvJQe6lbm — Denys from Ukraine (@GlushkoDenys) January 14, 2026

Az alacsony hőmérséklet az állatokat is érinti. A kijevi Hatul Madan állatmenhelyen – amely a frontvonal közeléből kimenekített macskákat fogad be, – egy önkéntes elmondta: az állatokat meleg vizes palackokkal és USB-ről működtethető fűtőlapokkal próbálják melegen tartani.

Elmondása szerint minden rendelkezésre álló eszközt felhasználnak, mivel az állatok számára a menhely még mindig melegebb környezetet biztosít, mint a szabadban.

Egyes lakosok számára a vasúti kocsik biztosítanak átmeneti menedéket.

Ezeket naponta akár százan is felkeresik – közölte az AFP-vel egy vasutas.