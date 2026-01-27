Őrület: Ukrajna akár jövőre Európába hozhatja a háborút

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna számára a biztonsági garanciák egyik fő eleme az európai partnerségben rejlik. Ezek közé tartozik az úgynevezett hajlandók koalíciója, valamint mindenekelőtt az Európai Unióhoz való csatlakozás, amelyet gazdasági és biztonsági garanciaként értékelnek.

Volodimir Zelenszkij szerint Ukrajna 2027-ben már megkezdené az Európai Unióhoz való csatlakozást

Ukrajna számára a második biztonsági garanciák az európai biztonsági garanciák – ez a hajlandók koalíciója, és ami a legfontosabb, az Európai Unióhoz való csatlakozás.

– jelentette ki az ukrán elnök.

Zelenszkij konkrét céldátummal számol: Ukrajna 2027-re szeretné elérni a teljes felkészültséget. Az ukrán elnök azt állította, hogy technikai értelemben az ország már 2026 első felében készen állhat az összes csatlakozási tárgyalási klaszter megnyitására. A teljes technikai megfelelés pedig a tervek szerint 2027-ben valósulhat meg, amikor is Ukrajna minden szempontból készen állhat az európai uniós csatlakozásra.