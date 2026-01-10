Ukrajna: Aranywc után aranyrúd botrány

Bohár Dániel riporter a Facebook-oldalán tett közzé egy képet Napi szürreál! címmel.

Ukrajna: Zelenszkij újabb embere került bajba, Bohár Dániel is hozzászólt a történtekhez (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője Moszkvában(!) tárolja az 5 tonna(!) aranyrúdját.

– olvasható a képen.

Ukrajna: Az arany WC után itt az aranyrúd-botrány

Ahogy arról lapunk beszámolt, az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője, Andrij Melnyik 2024-es vagyonbevallásában feltüntette, hogy 650 kilogrammnyi aranyrudat birtokol – mintegy 80 millió euró értékben –, amelyet Oroszországban, a „Kiton 21. század” Zrt.-nél tárol már 2012 óta.

Melnyik ezen felül ugyanitt 3,9 milliárd hrivnya értékű értékpapírt és 15 ritkaföldfém-lelőhelyhez kapcsolódó jogot is kezel a megszállt Luhanszki területeken, köztük egy 1,5 milliárd euróra becsült bányatelket.

Korábbi bevallásaiban az arany egyáltalán nem szerepelt, ráadásul a korrupcióellenes ügynökség korábban több szabálytalanságot is talált Melnyik adataiban: hibás vagy eltitkolt információkat, nem deklarált jogokat és hiányos családi adatokat.