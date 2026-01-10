Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump szavaitól megfagyott a vér Putyin és Hszi Csin-ping ereiben

arany

Ukrajna: Aranywc után aranyrúd botrány

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Moszkvában tárolja aranyrúdjait az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője. Bohár Dániel közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amelyben Ukrajna újabb botrányról írt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
aranybotránybohár dánielUkrajna

Bohár Dániel riporter a Facebook-oldalán tett közzé egy képet Napi szürreál! címmel.

Ukrajna: Zelenszkij újabb embere került bajba, Bohár Dániel is hozzászólt a történtekhez (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)
Ukrajna: Zelenszkij újabb embere került bajba, Bohár Dániel is hozzászólt a történtekhez (Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova)

Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap egyik vezetője Moszkvában(!) tárolja az 5 tonna(!) aranyrúdját.

– olvasható a képen.

Ukrajna: Az arany WC után itt az aranyrúd-botrány

Ahogy arról lapunk beszámolt, az ukrán Állami Vagyonalap egyik vezetője, Andrij Melnyik 2024-es vagyonbevallásában feltüntette, hogy 650 kilogrammnyi aranyrudat birtokol – mintegy 80 millió euró értékben –, amelyet Oroszországban, a „Kiton 21. század” Zrt.-nél tárol már 2012 óta.

Melnyik ezen felül ugyanitt 3,9 milliárd hrivnya értékű értékpapírt és 15 ritkaföldfém-lelőhelyhez kapcsolódó jogot is kezel a megszállt Luhanszki területeken, köztük egy 1,5 milliárd euróra becsült bányatelket.

Korábbi bevallásaiban az arany egyáltalán nem szerepelt, ráadásul a korrupcióellenes ügynökség korábban több szabálytalanságot is talált Melnyik adataiban: hibás vagy eltitkolt információkat, nem deklarált jogokat és hiányos családi adatokat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!