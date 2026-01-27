A Financial Times értesülései szerint Washington jelezte: Ukrajna nagyobb katonai támogatásra és biztonsági garanciákra számíthat, amennyiben beleegyezik abba, hogy csapatait kivonja a Donbász egyes, jelenleg ellenőrzése alatt álló területeiről. A tervek részeként az Egyesült Államok további fegyvereket ajánlott fel az ukrán hadsereg békeidőszaki megerősítésére – írja a ZN,UA.

Ukrajna – Gránátvető használatára képeznek ki egy újoncot egy meg nem nevezett helyszínen, a Zaporizzsjai területen

Fotó: AFP

A javasolt amerikai kötelezettségvállalások között olyan garanciák is szerepelnek, amelyek „tükröznék” a NATO kollektív védelemről szóló 5. cikkének elveit, valamint összehangolt katonai válaszlépéseket helyeznének kilátásba egy esetleges újabb támadás esetén. Több forrás szerint azonban ezek az ígéretek túl általánosak lehetnek Ukrajna számára, miközben Oroszországot sem köteleznék egyértelműen – hangsúlyozza a portál.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban abban bízott, hogy januárban aláírhatja az Egyesült Államokkal a biztonsági garanciákról és egy háború utáni gazdasági helyreállításról szóló dokumentumokat, amelyek erős alkupozíciót biztosítanának Kijevnek. Washington azonban időközben egyértelművé tette: a garanciák csak egy átfogó békemegállapodás részeként léphetnek életbe.

Ukrán és európai tisztviselők ezt úgy értékelik, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kijevre a fájdalmas területi engedmények elfogadása érdekében. Egy magas rangú ukrán forrás a Financial Timesnak úgy fogalmazott:

minden alkalommal megállnak, amikor a biztonsági garanciák aláírásához érnek.

A Fehér Ház visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint Washington területi engedményekre kényszerítené Ukrajnát. Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője szerint az Egyesült Államok szerepe kizárólag az, hogy elősegítse a felek közötti megállapodást, a béke tartalma pedig Kijev és Moszkva döntése.