Elsötétülő Ukrajna: mélyül az energiaválság

Oroszország január 20-án éjszaka ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és Ukrajna más városait, miközben az ország fagyos téli időjárással és egyre súlyosbodó energiaválsággal néz szembe. Az ukrán főváros jelenleg az orosz-ukrán háború eddigi legnehezebb telét éli át, amelyet a város energetikai létesítményei elleni könyörtelen orosz támadások idéztek elő – adott hírt a The Kyiv Independent.

Ukrajna történetének legmélyebb energiaválságával küzd

Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij elnök január 14-én rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban a fokozódó támadások miatt.

Hajnali 2 óra körül robbanások rázták meg Kijevet. Körülbelül ugyanebben az időben a légierő arra figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak a főváros felé.

A légierő ezt követően további ballisztikus rakétákra vonatkozó riasztásokat adott ki Kijev, a Dnyipropetrovszki terület és a Vinnicjai terület számára.

A hadsereg ezután közölte, hogy Oroszország MiG–31-es bombázókat indított, amelyek a Kinzsal hiperszonikus rakétákkal voltak felfegyverezve. A légierő később jelentette, hogy helyi idő szerint hajnali 5 óra körül egy második hullámnyi orosz drónt, majd később rakétákat is észleltek a város felé közeledni.

Russia attacked Kyiv overnight - a person was injured in Dnipro district reported mayor Vitali Klitschko. Non-residential buildings hit. Officials warn of power and water supply disruptions on the left bank. Attacks ongoing at 0500GMT. A swarm of drones also headed towards Odesa pic.twitter.com/FbKa1ceVlC — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) January 20, 2026

Korábban az este folyamán orosz dróncsoportok miatt légiriadóztak Kijevben és a környező térségben, valamint több más ukrán megyében is.

Drónrajokat jelentettek továbbá Odessza városából és a környező régiónak a célba vételéről is hírt adtak. A város Dnyiprovszkij kerületében egy ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A támadások eddig lakóépületekben nem okoztak károkat ugyanebben a kerületben – jelentette Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője. Egy másik helyszínen a csapás következtében járművek gyulladtak ki. Áramszüneteket és a vízellátás megszakadását is jelentettek Kelet-Kijevben – mondta Klicsko. Helyi tisztviselők változásokat léptettek életbe a metró közlekedésre vonatkozóan a főváros „nehéz energiahelyzete” miatt.

Ukrajna más részein is robbanásokról érkeztek beszámolók, többek között Dnyipróban és a Harkivi területen.

Zaporizzsja városában egy drón roncsai tüzet okoztak egy lakóházban – közölte Ivan Fedorov regionális kormányzó. A támadások továbbra is zajlanak, és a károkat éppen felmérik. Korábban, január 19-én Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nagyszabású támadást tervez Ukrajna ellen.

A következő napokban rendkívül ébernek kell lennünk. Oroszország felkészült egy csapásra – egy hatalmas csapásra –, és arra vár, hogy végrehajtsa

– mondta az elnök.

Denisz Smihal energiaügyi miniszter közölte, hogy Oroszország támadása az energia-infrastruktúrát célozná, beleértve az Ukrajna atomerőműveit kiszolgáló létesítmények elleni esetleges csapásokat is.

