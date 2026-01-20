Elsötétülő Ukrajna: mélyül az energiaválság

Hírlevél
Oroszország január 20-án éjszaka ballisztikus rakétákkal és drónokkal csapott le Kijevre és több ukrán városra miközben az ország rendkívüli hideggel és súlyosbodó energiaválsággal küzd. A támadások tovább mélyítették az amúgy is súlyos energiaválságot Ukrajna fővárosában. Már a metrók sem működnek rendesen.
Oroszország január 20-án éjszaka ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és Ukrajna más városait, miközben az ország fagyos téli időjárással és egyre súlyosbodó energiaválsággal néz szembe. Az ukrán főváros jelenleg az orosz-ukrán háború eddigi legnehezebb telét éli át, amelyet a város energetikai létesítményei elleni könyörtelen orosz támadások idéztek elő – adott hírt a The Kyiv Independent.

Fotó: AFP
Ukrajna történetének legmélyebb energiaválságával küzd
Fotó: AFP

Volodimir Zelenszkij elnök január 14-én rendkívüli állapotot hirdetett az energiaszektorban a fokozódó támadások miatt.

Hajnali 2 óra körül robbanások rázták meg Kijevet. Körülbelül ugyanebben az időben a légierő arra figyelmeztetett, hogy orosz ballisztikus rakéták tartanak a főváros felé. 

A légierő ezt követően további ballisztikus rakétákra vonatkozó riasztásokat adott ki Kijev, a Dnyipropetrovszki terület és a Vinnicjai terület számára.

A hadsereg ezután közölte, hogy Oroszország MiG–31-es bombázókat indított, amelyek a Kinzsal hiperszonikus rakétákkal voltak felfegyverezve. A légierő később jelentette, hogy helyi idő szerint hajnali 5 óra körül egy második hullámnyi orosz drónt, majd később rakétákat is észleltek a város felé közeledni.

Korábban az este folyamán orosz dróncsoportok miatt légiriadóztak Kijevben és a környező térségben, valamint több más ukrán megyében is.

Drónrajokat jelentettek továbbá Odessza városából és a környező régiónak a célba vételéről is hírt adtak. A város Dnyiprovszkij kerületében egy ember megsérült – közölte Vitalij Klicsko kijevi polgármester. A támadások eddig lakóépületekben nem okoztak károkat ugyanebben a kerületben – jelentette Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője. Egy másik helyszínen a csapás következtében járművek gyulladtak ki. Áramszüneteket és a vízellátás megszakadását is jelentettek Kelet-Kijevben – mondta Klicsko. Helyi tisztviselők változásokat léptettek életbe a metró közlekedésre vonatkozóan a főváros „nehéz energiahelyzete” miatt.

Ukrajna más részein is robbanásokról érkeztek beszámolók, többek között Dnyipróban és a Harkivi területen.

Zaporizzsja városában egy drón roncsai tüzet okoztak egy lakóházban – közölte Ivan Fedorov regionális kormányzó. A támadások továbbra is zajlanak, és a károkat éppen felmérik. Korábban, január 19-én Zelenszkij arra figyelmeztetett, hogy Oroszország nagyszabású támadást tervez Ukrajna ellen.

A következő napokban rendkívül ébernek kell lennünk. Oroszország felkészült egy csapásra – egy hatalmas csapásra –, és arra vár, hogy végrehajtsa

 – mondta az elnök.
Denisz Smihal energiaügyi miniszter közölte, hogy Oroszország támadása az energia-infrastruktúrát célozná, beleértve az Ukrajna atomerőműveit kiszolgáló létesítmények elleni esetleges csapásokat is.
 

 

