Ukrajna

Ukrajna az energiakáosz határán – politikai vita Kijevben

52 perce
Olvasási idő: 6 perc
Súlyos energiaválsággal küzd Ukrajna, különösen a főváros, Kijev helyzete vált kritikussá. A folyamatos orosz támadások következtében továbbra is több száz lakóház maradt fűtés nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyedt. Az ellátási bizonytalanság nemcsak a mindennapi életet nehezíti meg, hanem egyre élesebb politikai feszültségeket is szít az ország vezetésén belül.
UkrajnaKlicskoZelenszkijKijevenergiaellátás biztonságenergiaellátás

Ukrajna elnöke Volodimir Zelenszkij legutóbbi beszédében határozottságot igyekezett sugározni, hangsúlyozva, hogy személyesen vette kézbe az energiaellátás ügyét. Elmondása szerint a kormány 24 órát kapott arra, hogy megoldásokat dolgozzon ki, elsősorban az áramimport növelésére és a tartalék kapacitások maximális kihasználására, írja a Tagesschau.

Ukrajna
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Zelenszkij külön feladatot adott a belügyminisztériumnak is: tájékoztatniuk kell a lakosságot arról, hol és milyen segítséget kaphatnak, szükség esetén a 112-es segélyhívón keresztül.

Ukrajna: rendkívüli intézkedések, romló hétköznapok

A kihirdetett energia-veszélyhelyzet megnöveli a kormány mozgásterét. Gyorsított eljárásban dönthetnek arról, mely vállalat mikor és mennyi áramot tápláljon a hálózatba, illetve hol kell ideiglenesen lekapcsolásokat végrehajtani.

Külön koordinációs törzsek alakultak Kijevben és országos szinten is.

A cél elsősorban az úgynevezett kritikus infrastruktúra – kórházak, közszolgáltatások – működésének biztosítása. A lakosság számára azonban a helyzet rövid távon nem javul: a tervezett áramszünetek mellé további, rendkívüli lekapcsolások jöhetnek.

Darkened apartment buildings are seen during emergency electricity outages in Kyiv, Ukraine, on January 14, 2026. The city continues to face emergency power outages after Russian attacks damage energy infrastructure, with outages lasting around 10 hours and power supply restored for about three hours (Photo by Yevhen Kotenko/Ukrinform/NurPhoto)NO USE RUSSIA. NO USE BELARUS. (Photo by Ukrinform/NurPhoto) (Photo by Yevhen Kotenko / NurPhoto via AFP)
Elsötétült lakóházak láthatók vészhelyzeti áramszünetek során Kijevben, Ukrajnában, 2026. január 14-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Yevhen Kotenko)

„Kemény tél vár ránk”

Volodimir Omelcsenko, a Razumkov Központ energiaügyi szakértője szerint Kijev előtt még hetekig, sőt hónapokig tartó megpróbáltatások állnak. Úgy véli, Oroszország legalább márciusig megpróbálja tovább rombolni a főváros energiaellátását, hogy politikai instabilitást idézzen elő. A helyzet csak tavasszal enyhülhet, amikor az időjárás javul, és a városban telepített napelemek nagyobb szerephez juthatnak.

A kijevi városvezetés adatai szerint jelenleg mintegy 300 többszintes lakóház maradt fűtés nélkül, noha egy héttel korábban ez a szám még 6000 volt. A hatóságok „ellenállási pontokat” hoztak létre: fűtött középületeket és sátrakat, ahová a lakosok még az éjszakai kijárási tilalom idején is bemehetnek.

 Kijevben mintegy 1200 ilyen pont működik.

Politikai vita a felelősségről

Az energiabizonytalanság komoly belpolitikai vitát is kiváltott. Zelenszkij elnök és Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester egymást vádolják azzal, hogy nem tettek eleget az energiabiztonság megerősítéséért. Omelcsenko szerint azonban a probléma mélyebb: a háború évei alatt nem épült ki kellő mértékben a decentralizált energiaellátás.

Kiev's Mayor and former heavyweight boxing champion Vitali Klitschko speaks during his a press conference in Kiev, Ukraine, on 26 July, 2019. 'On 24 July 2019 Head of Volodymyr Zelensky Presidential Administration Andriy Bohdan sent a letter to the government asking Minister of the Cabinet of Ministers Oleksandr Sayenko to submit a motion for Klitschko's dismissal as head of Kyiv City State Administration, as Ukrinform Infrom agency reported. Earlier, at a meeting with Zelensky, Klitschko was informed about the separation of powers in the management of the Ukrainian capital. At the same time, according to Klitschko, separating the powers of the Kyiv mayor and the head of Kyiv City State Administration is depriving the capital of local self-government. The Constitutional Court ruled in December 2003 that &quot;Kyiv City State Administration should be headed only by a person elected as Kyiv's mayor', Ukrinform Infrom agency reported. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere az államot vádolja az energiabiztonság elmaradásáért (Fotó: NurPhoto/AFP)

A szakértő úgy véli, Kijev ugyan létrehozott 50 megawattnyi ilyen kapacitást, ám akár 400 megawatt is megvalósítható lett volna. 

Ez jelentősen javítaná most a helyzetet. A hiányosságokért szerinte elsősorban a városvezetés viseli a felelősséget.

Nyugati segítségben bíznak

Az újonnan létrehozott koordinációs törzs feladata az is, hogy további támogatást kérjen Ukrajna nyugati partnereitől. Nemrég a német nagykövetség jelezte: Karlsruhe városa egy nagy teljesítményű transzformátort adott át Ukrajnának egy alállomás számára.



 


 

 

