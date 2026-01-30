Ennyi volt! A Tisza lebukott, ezt már nem lehet kimagyarázni

Szánthó Miklós a bejegyzéshez azt írta: „A Tisza nagy támogatója és a Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja.”

Fotó: AFP

Szánthó Miklós csatolta a 2022-es, a pozsonyi GLOBSEC Fórumon elfogadott nyilatkozatot, amelyben az aláírók vállalták, hogy politikai és civil eszközökkel is következetesen támogatják Ukrajnát. Ez is bizonyítja, hogy a tiszás Bajnai Gordon és Orbán Anita egy Ukrajna- és háborúpárti nyilatkozatot támogatott, amely egyértelműen kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett:

A dokumentum aláírói szorgalmazták az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorítását, vállalták továbbá Ukrajna azonnali fegyver- és lőszerszállításának támogatását, valamint az európai intézményekben való aktív érdekképviseletet az uniós tagjelölti státuszhoz vezető út biztosításáért. A dokumentum egy közös nyilatkozattal zárul, mely szerint:

Fáradhatatlanul együttműködünk ukrajnai és nemzetközi partnereinkkel e célok megvalósításáért, az európai béke helyreállításáért és annak biztosításáért, hogy az soha többé ne inogjon meg. Ebben mindannyiunknak – döntéshozóknak, üzleti szereplőknek, a civil társadalom képviselőinek, a GLOBSEC Pozsonyi Fórum résztvevőinek és a nemzetközi közösség tagjainak – meghatározó felelőssége van. Dicsőség Ukrajnának!

Az EU a háborút választja és Ukrajna támogatását

Szijjártó Péter szerint az Európai Unió vezetése kritika nélkül fogadta el az ukrán pénzügyi igényt, amelyet az európai – köztük a magyar – polgárok pénzéből kívánnak finanszírozni. Szijjártó Péter Brüsszelben úgy fogalmazott: ma megtörtént először a nyílt beismerése annak, hogy Brüsszel és a tagországok egy jelentős része háborúzni akar. Végül pedig Orbán Anitáról is szólt Szijjártó Péter. Kifejtette, jól ismeri őt, többször találkoztak.

Én emlékszem rá, hogy ő nagyon sokat házalt nálam azzal, hogy állítólag remek kapcsolatai vannak az amerikai demokratákhoz, akik ugye Donald Trump ellenfelei. Tehát, hogy taktikailag mennyire jó választás egy demokratákhoz fűződő kapcsolatokkal házaló személy a Trump-elnökség alatt, elég karakterisztikus. Hát nem tudom, nemzeti szempontból ez jó-e. És arra is emlékszem, hogy ő nagy nyugati energiacégeknek lobbizott. És arról győzködött, hogy ne Oroszországból vásároljunk olcsó kőolajat és földgázt, hanem cseréljünk más forrásra, ami egyébként drágább

– mondta.