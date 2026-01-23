Brutális támadás, százegy drón indult Ukrajna felé, még nincs vége – videó

Hírlevél
Újabb nagyszabású dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen: január 23-ára virradóra több mint száz pilóta nélküli repülőgéppel csaptak le az ország különböző térségeire.
Január 23-ára virradóra az orosz erők 101 támadó pilóta nélküli repülőgéppel, köztük Shahed, Gerbera és más típusú drónokkal indítottak támadást Ukrajna ellen – közölte az Ukrán Fegyveres Erők Légiereje a Telegramon.

101 drón indult Ukrajna ellen (Fotó: AFP)
101 drón indult Ukrajna ellen (Fotó: AFP)

A drónokat Oroszország Kurszk, Orel, Satalovo, Millerovo és Primorszk–Ahtarszk az Oroszországi Föderáció területéről, valamint Donyeckből, az ideiglenesen megszállt ukrán területekről indította.

Mintegy 60 Shahed típusú eszközt vetettek be, köztük sugárhajtású változatok is. A légi támadást az Ukrán Védelmi Erők Légiereje, légvédelmi rakétacsapatai, elektronikus hadviselési és pilóta nélküli rendszeregységei, valamint mobil tűzcsoportjai hárították el – írja a Zn.ua.

A Krivij Rih ellen is óriási támadást indítottak: a várost folyamatosan kamikaze drónok – mintegy hetven eszköz – és ballisztikus csapások érték.

Helyi idő szerint reggel kilenc óráig a légvédelem 76 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet hatástalanított.

 Összesen 19 dróntámadást regisztráltak 12 helyszínen, valamint négy helyszínen lezuhant drónok vagy azok törmelékei okoztak károkat.

A támadás továbbra is tart, több ellenséges drón van az ukrán légtérben. A légierő a lakosságot a biztonsági előírások szigorú betartására szólította fel.

Korábban arról is beszámoltak, hogy január 22-én az orosz erők négy irányított légibombával (KAB) mértek csapást a Zaporizzsja régióra. A támadás következtében egy ember életét vesztette, tízen pedig megsebesültek.

 

